Jada Pinkett Smith parle franchement de sa vie sexuelle avec Will Smith

Jada Pinkett Smith s’ouvre à nouveau sur sa relation avec son mari Will Smith.

Dans son émission Red Table Talk du mercredi 27 octobre, l’animatrice et actrice de 50 ans, sa maman Adrienne Banfield Norris, 68, et invité Gwyneth Paltrow, 49 ans, a discuté des défis liés au maintien d’une bonne vie sexuelle et de l’importance de communiquer ses désirs sexuels avec son partenaire.

« C’est difficile », a déclaré Jada. « La chose dont Will et moi parlons beaucoup, c’est du voyage. Nous avons commencé à un très jeune âge, vous savez, 22 ans. C’est pourquoi la partie responsabilité m’a vraiment frappé parce que je pense que vous vous attendez à ce que votre partenaire sache [what you need], surtout quand il s’agit de sexe. C’est comme, ‘Eh bien, si tu m’aimes, tu devrais le savoir. Si tu m’aimes, tu devrais lire dans mes pensées.’ C’est un énorme écueil. »

Paltrow, qui fait actuellement la promotion de sa série Netflix Sex, Love & goop, a commenté: « N’est-ce pas bizarre, cependant? C’est comme si quelqu’un ne lisait pas dans vos pensées et nous nous sentons écrasés. »

« Écrasé! » Jada était d’accord.