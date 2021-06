Jada Pinkett Smith partage le poème de Tupac Shakur pour son anniversaire .

Pour célébrer ce qui aurait été le 50e anniversaire de Tupac Shakur, Jada Pinkett Smith a publié un poème rare écrit par la légende du rap.

Mardi, l’acteur a publié une vidéo sur les réseaux sociaux présentant une série de strophes profondes écrites à la main pour elle par Shakur. Smith et Shakur se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient le lycée ensemble à la Baltimore School for the Arts, où ils ont forgé une amitié étroite.

“Tupac Amaru Shakur aurait eu 50 ans à minuit ce soir!” Smith a écrit mardi sur Twitter. «Alors que nous nous préparons à célébrer son héritage… souvenons-nous de lui pour ce que nous avons le plus aimé… sa façon de parler. En voici quelques-uns que vous n’avez peut-être jamais entendus auparavant.

Selon la star de “Red Table Talk”, Shakur a probablement écrit le poème alors qu’il purgeait une peine au complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York après avoir été reconnu coupable d’abus sexuels en 1995 et avant d’être abattu à 25 ans en 1996. .

“Certains disent que rien d’or ne peut durer éternellement / Et pour le croire, je n’ai besoin d’aucune preuve”, récite Smith dans la vidéo. “J’ai été témoin de tout ce qui était pur en moi / Être changé par les hommes malfaisants / L’innocence possédée par les enfants / Une fois vécu dans mon âme / Mais survivre à des années avec des pairs criminels / A refroidi mon cœur chaleureux.”

Smith a déclaré qu’elle croyait que le poème “Lost Soulz” était le “concept original” de sa chanson “Lost Souls”, tirée de la bande originale de “Gang Related” de 1997 avec Shakur et Jim Belushi.

“Avant, je rêvais et fantasmais / Mais maintenant j’ai peur de dormir / Pétrifié, pas de vivre ou de mourir / Mais de m’éveiller et d’être toujours moi”, poursuit Smith.

« Il est vrai que rien d’or ne peut durer / Nous verrons tous un jour la mort / Quand les cœurs les plus purs seront déchirés / Il ne restera que des âmes perdues / A genoux, j’implore Dieu / De me sauver de ce sort / Laisse-moi vivre pour voir ce qu’il y avait d’or en moi avant qu’il ne soit trop tard.

Dans un épisode de 2018 de “Red Table Talk”, Smith s’est confié à sa fille, Willow, et à sa mère, Adrienne Banfield Norris, à propos de sa relation avec Shakur. Lors de sa rencontre à la Baltimore School for the Arts, Smith a déclaré qu’elle et le rappeur partageaient une “connexion instantanée” et étaient devenus “à peu près inséparables”.

“[Shakur] aurait eu 50 ans cette année, et bien sûr, je suis tombé dans le passé », a déclaré Smith dans la vidéo de mardi. “Au fil des ans, Pac m’a écrit de nombreuses lettres et de nombreux poèmes, et je ne pense pas que celui-ci ait jamais été publié, honnêtement … Je ne pense pas qu’il aurait dérangé que je partage cela avec vous les gars.”

Tout en parlant avec sa famille sur “Red Table Talk”, Smith a rappelé le moment où elle a appris la mort de son ami de longue date – lors d’un voyage à New York pour le voir – et le chagrin intense qu’elle a vécu par la suite.

“Beaucoup de gens parlent de ma relation avec Pac et essaient de comprendre cela”, a réfléchi Smith pendant l’épisode.

«Ce fut une énorme perte dans ma vie parce qu’il était l’une de ces personnes que je m’attendais à être ici. Mon énervement est plus de colère… parce que j’ai l’impression qu’il m’a quitté. Et je sais que ce n’est pas vrai, et c’est une façon très égoïste d’y penser, mais je croyais vraiment qu’il allait être là pour le long terme.

Lisez et écoutez le message d’anniversaire complet de Smith pour Shakur ici.

