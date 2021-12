Jada Pinkett Smith partage une vidéo franche sur l’alopécie et la perte de cheveux

Pas de cheveux, t’en fous !

C’est la mentalité Jada Pinkett Smith met en avant après avoir passé des années à lutter contre la perte de cheveux. Dans une vidéo Instagram partagée le 28 décembre, la star de Matrix Resurrections a donné aux fans un aperçu franc de la façon dont elle embrasse son cuir chevelu nu après avoir reçu un diagnostic d’alopécie.

Montrant une ligne chauve au centre de sa tête, Jada a commencé le clip de 40 secondes en disant: « Maintenant, à ce stade, je ne peux que rire. »

« Vous savez tous que j’ai lutté contre l’alopécie et tout d’un coup, un jour, regardez cette ligne ici. Regardez ça », a-t-elle dit avec un petit rire. « C’est juste apparu comme ça et ça va être un peu plus difficile à cacher, alors j’ai pensé que je le partagerais juste pour que vous ne vous posiez pas de questions. »

Bien qu’elle soit connue pour bercer les turbans, Jada a ajouté qu’elle envisageait d’améliorer son jeu d’accessoires pour cheveux avec un peu de bling. « Tu sais, maman va y mettre des strass », a-t-elle plaisanté. « Je vais me faire une petite couronne. C’est ce que maman va faire. »