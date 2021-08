Jadakiss dévoile un nouveau single à haute énergie, ‘Who Shot Ya (Freestyle)’

Poursuivant sur la lancée de sa performance dominante lors de Verzuz avec The Lox, Jadakiss est de retour avec un nouveau single, “Who Shot Ya (Freestyle)”. Le morceau est maintenant disponible via Def Jam.

Lors de leur très attendue bataille de Verzuz, The Lox et The Diplomats (communément connus sous le nom de Dipset), ont annoncé une tournée nationale appelée The Rap Superheroes Tour, mettant également en vedette le duo hip-hop State Property. La tournée débutera le 16 septembre à Atlanta, en Géorgie, avant de se rendre dans des villes comme Austin, Chicago, St. Louis et plus encore.

La bataille est celle que Jim Jones a réellement manifestée à la fin de l’année dernière. En décembre, lorsqu’on lui a demandé de choisir le concurrent souhaité par Dipset dans un Verzuz, il a balayé Unité G, citant leur bœuf au fil des ans.

«Je doute que cela se produise. Il n’y a pas de camaraderie là-bas… Ce serait probablement encore plus agressif que même le Jeezy et Guwup Verzuz. Je veux lutter, me battre et merde », a-t-il déclaré au podcast Joe Budden. Au lieu de cela, Jim a choisi l’autre option qui lui a été présentée – Le LOX – et a fourni quelques raisons pour lesquelles il pensait qu’ils étaient bien mieux adaptés.

“Dipset et The LOX, beaucoup de camaraderie, beaucoup de bonne énergie, beaucoup d’énergie pour rebondir l’un sur l’autre”, a-t-il expliqué.

«Cam, Jadakiss et Styles P ont littéralement commencé la même année pour se lancer dans ce jeu à partir de freestyles et de choses comme ça. Nous représentons la partie haute de la ville de New York. Nous représentons la culture de la ville de New York. Nous avons été des piliers de cette industrie au cours des 20 dernières années, avec l’ensemble Ruff Ryders entreprise. Je pense que ce serait plus approprié.

En dehors de la musique et de son site Web/magasin à succès, Jadakiss est devenu un entrepreneur au fil des ans avec plusieurs entreprises dans sa ville natale de Yonkers, New York, y compris un bar à jus et un magasin de vêtements.

Achetez ou diffusez “Who Shot Ya (Freestyle)”.