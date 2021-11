Jadakiss dit que la culture hip-hop doit arrêter de tuer des artistes comme le jeune Dolph

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Jadakiss est déchiré jeune dauphin se faire abattre … il dit que la culture hip-hop doit cesser de tuer ses propres artistes et que la violence doit cesser au plus vite.

Nous avons eu le rappeur « Pourquoi » au Madison Square Garden et lui avons demandé comment il se débrouillait après le meurtre de Young Dolph, un artiste avec qui il a travaillé dans le passé.

Jadakiss dit que tout cela est très triste et qu’il en a marre de voir des artistes hip-hop mourir trop jeunes, surtout quand c’est à cause de la violence ou d’un vieux bœuf.

Comme nous l’avons signalé … Dolph était abattu et tué Mercredi dans sa ville natale de Memphis tout en obtenant des cookies dans l’un de ses endroits préférés. Sa vie a été prise quelques instants avant qu’il ait l’intention de distribuer des dindes de Thanksgiving dans son ancien quartier.

Jadakiss dit que tout cela est tragique et emblématique d’un problème plus vaste dans la communauté hip-hop … et il veut que les choses changent STAT.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Jada fait sa part pour avoir un impact positif – il était au MSG pour le salon de l’emploi Roc Nation, nous parlant de tous les avantages disponibles pour les personnes cherchant à se remettre sur pied.