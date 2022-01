Jade Cline dit qu’il était « il était temps » pour son combat avec Ashley Jones sur « Teen Mom: Family Reunion » (exclusif)

Les tensions entre Jade Cline et Ashley Jones s’étaient accumulées depuis un certain temps avant que l’explosion ne soit taquinée dans Teen Mom: Family Reunion et Cline ont déclaré à PopCulture.com avant la première de mardi qu’il était « à peu près temps » que les deux se débrouillent en personne – indépendamment de à quel point les choses sont devenues intenses. S’ouvrant sur le spin-off de MTV aux côtés de la co-star de Teen Mom 2, Leah Messer et Amber Portwood, Cheyenne Floyd et Maci Bookout de Teen Mom OG, Cline a déclaré qu’elle n’avait pas hésité à déchirer le pansement lorsque Jones est arrivé.

« Je veux dire, j’ai l’impression qu’il était temps », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Je pense qu’il se passait beaucoup de choses auparavant et que j’avais l’impression qu’il était temps de tout retirer de l’air. Et honnêtement, le genre de personne que je suis, c’était la première nuit et j’avais l’impression … Je dois me débarrasser de ce que je ressens la première nuit, donc ce n’est pas comme cette énergie étrange et maladroite le reste du voyage. «

Elle a poursuivi: « Je me suis dit: » Soit nous allons nous battre, soit nous allons nous entendre ou quoi que ce soit. » Mais après la première nuit où nous avons tous passé du temps ensemble, je voulais… Je ne sais pas comment l’expliquer. [have] une sorte de résolution ou pour faire sortir l’éléphant de la pièce, je suppose. »

Portwood a ajouté que regarder Cline et Jones y aller « était quelque chose », plaisantant qu’elle se sentait parfois comme « un garde du corps » pour Cline. « Je connais la plupart des OG – puisque nous ne sommes pas habitués à nous battre comme ça – nous n’y étions pas habitués et tout ce que nous voulions vraiment faire, c’était aider. » Le combat ressemblait à quelque chose de « très émouvant », a-t-elle poursuivi, et quelque chose qui « devait se produire » d’une manière ou d’une autre.

Cline sait que c’était la première impression qu’elle faisait sur certains des membres de la distribution de Teen Mom OG. « Je me suis dit : ‘Eh bien, je veux dire, ils vont probablement penser que je suis fou, mais je dois juste enlever ça de ma poitrine, et j’espère qu’ils pourront voir d’où je viens et comprendre, OK, bien évidemment, c’était un problème et c’est pourquoi tout est devenu si chaud.' »

« J’espérais que personne n’était en colère contre moi ou Ashley pour la façon dont cela s’est déroulé », a-t-elle poursuivi. « J’espérais que tout le monde soutiendrait un peu plus la situation. Et je pense que tout le monde l’était définitivement. » Cline s’est même sentie changée en tant que personne qui s’éloignait de l’escapade, affirmant qu’après tout ce qu’elle avait traversé, elle avait appris que « parfois, être la plus grande personne s’éloigne de quelque chose ou essaie vraiment de résoudre quelque chose au lieu de le rendre plus conflictuel ».

« Je viens d’être élevée dans un environnement très conflictuel, c’est donc comme ça que j’ai toujours été », a-t-elle expliqué. « Je pense que j’ai appris que la confrontation n’est pas toujours nécessaire pour résoudre un problème. Je pense qu’il y a beaucoup de façons plus saines de le contourner tant que les deux parties sont prêtes à le faire de manière saine, à la place qu’il soit toxique. » Teen Mom: Family Reunion premières le mardi 11 janvier à 20 h HE, suivi de Teen Mom: Girls’ Night In à 21 h HE sur MTV.