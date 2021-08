Jade Cline et maman racontent une épreuve de chirurgie plastique «effrayante»

La deuxième partie des retrouvailles de Teen Mom 2 s’est avérée encore plus dramatique que la première. C’était en grande partie à cause des conflits entre Jade Cline et sa mère, Christy, à propos de la situation stressante qui s’est produite lorsque la star de télé-réalité a subi une cure de jouvence en chirurgie plastique brésilienne (BBL) à Miami. Même si Cline et Christy n’ont pas partagé la scène ensemble pendant les retrouvailles, le couple a quand même partagé ses sentiments sur la situation.

Le segment a commencé avec Cline donnant ses réflexions sur la question. Comme les téléspectateurs s’en souviendront, une fois l’opération de Cline terminée, sa mère et son beau-père sont allés chercher ses médicaments. Cependant, alors qu’ils étaient absents pendant environ trois heures alors qu’ils allaient récupérer les médicaments, le petit ami de Cline, Sean, et sa co-star de Teen Mom 2, Briana DeJesus, ont décidé d’appeler une ambulance. Alors que Christy a fini par arriver avec le médicament, Cline a été déçue de la façon dont sa mère a géré la situation dans son ensemble. En conséquence, elle n’a vu sa mère qu’une seule fois depuis l’opération.

Cline a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de contacter sa mère dans l’immédiat, qui était là pour les retrouvailles mais n’était pas sur scène en même temps que sa fille. La star de télé-réalité a même déclaré à propos du drame de Miami : “Je pensais que ma mère allait me laisser m’allonger là et mourir et personne ne le saurait.” Elle a également qualifié la situation d'”effrayante” et de “déchirante”. Alors que Cline partageait ses réflexions sur la question et devenait émue, Christy pouvait être vue en train de regarder depuis les coulisses. Christy devenait visiblement frustrée par son interprétation et, à un moment donné, pendant que Cline parlait, elle a déclaré: “J’en ai marre d’être décrite comme une sorte de démon de dope.” Même si Cline ne voulait pas partager la même scène que sa mère, elle a accepté de regarder depuis les coulisses lorsque Christy a rejoint la scène pour donner son avis.

Christy a commencé par dire: “Je regrette tellement d’avoir fait ça”, en référence au tournage de Teen Mom 2. Elle a ensuite raconté ce qui s’était passé. Au début, elle a affirmé qu’elle n’avait pas pu récupérer l’ordonnance de Cline pendant qu’elle était en chirurgie parce qu’ils ne la lui avaient pas remise. Mais, elle a ensuite dit qu’elle ne se souvenait pas de la façon dont cela s’était passé. Christy a poursuivi en disant qu’elle était désolée de la façon dont sa fille ressentait la situation. Mais elle ne veut pas que les téléspectateurs pensent qu’elle l’a abandonnée. Lorsque la co-animatrice de la réunion, le Dr Drew Pinsky, a déclaré que c’était exactement ce qui s’était passé, elle a déclaré qu’elle se sentait attaquée.

Après que Christy ait quitté la scène, Pinsky est allée voir Cline pour avoir son avis sur ce que sa mère avait dit. Elle a dit qu’elle avait contesté la façon dont sa mère s’était excusée, car elle ne s’était pas excusée pour ce qu’elle avait fait. Au lieu de cela, elle s’est excusée pour ce que Cline ressent à propos de toute cette épreuve. La star de télé-réalité a également estimé que certains des commentaires de sa mère étaient manipulateurs. En fin de compte, Cline a dit qu’elle aimait sa mère, mais qu’elle ne pouvait pas être dans sa vie en ce moment parce que ce n’était pas sain pour elle. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.