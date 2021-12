Jaden Smith révèle un gain de poids de 10 livres 2 ans après l’intervention

Également dans le récent épisode de Red Table Talk, Jaden, Jada et la mère et co-animatrice de l’actrice Adrienne Banfield ont parlé de leurs problèmes digestifs, tandis que les femmes se préparaient et se remettaient d’une coloscopie.

« Mon plus gros problème intestinal serait de ne pas avoir faim quand j’en ai besoin », a déclaré Jaden. « Ou être stressé. J’ai aussi mal. J’ai mal. Je mange tellement de sucre que j’ai une accumulation de candida qui se produit dans mon estomac. »

Adrienne a noté que Jaden « mange des crêpes tous les jours depuis qu’il est enfant ».

Les trois ont également parlé à un gastro-entérologue et nutritionniste, qui a noté que les gens trouvent souvent les aliments sains comme les choux de Bruxelles plus appétissants s’ils sont cuits d’une certaine manière.

Jaden a ajouté, avec enthousiasme: « Quand ils sont bien cuits, ils sont frits et ils sont croustillants, c’est comme, mec, les choux de Bruxelles, c’est là-haut avec du bacon quand ils sont cuits d’une certaine manière », dessinant des rires tout autour.