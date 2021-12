Jaden Smith révèle un gain de poids de 10 livres après une intervention familiale par étapes

Jaden Smith se sent mieux après avoir pris du poids à la suite d’une intervention sur sa santé organisée par les parents Will Smith et Jada Pinkett Smith en 2019. L’artiste de « Cabin Fever », 23 ans, a discuté franchement de ses problèmes de santé lors de la Red Table Talk de mercredi lors d’une conversation. sur la santé intestinale avec sa mère Adrienne « Gammy » Banfield-Norris

« J’ai pu travailler avec les médecins et vraiment obtenir mes vitamines et mes suppléments et boissons protéinées », a déclaré Jaden. « C’est la moitié de mon régime. C’est comme un mot de passe que je dois trouver pour mon corps. Je suis genre 10 livres de plus maintenant à ce stade. » Jaden a ajouté qu’en plus de corriger son régime alimentaire, il travaillait dur dans le gymnase pour développer et maintenir sa masse musculaire.

« C’était loin d’où j’étais quand j’étais à Coachella, où j’étais juste comme des os », a déclaré Jaden après avoir vu des photos de lui au festival de musique avec sa chemise en 2019. « Je pensais que j’étais si serré , » il a continué. « Je me suis dit : ‘Ceci. Je suis fan de ça. Genre, j’ai besoin d’enlever ma chemise tout de suite. »

Auparavant, lors d’un épisode de Red Table Talk en septembre 2019, Jada avait révélé qu’elle et son mari avaient organisé une intervention après avoir vu leur fils perdre une quantité importante de poids. « Will et moi avons eu une petite intervention avec Jaden parce qu’il est végétalien maintenant, mais nous avons réalisé qu’il ne consommait pas assez de protéines », a déclaré Jada à l’époque. « Alors il dépérissait. Il avait juste l’air épuisé, il était juste épuisé, il ne recevait pas les nutriments. »

Will a ajouté à l’époque: « Il avait des cernes sous les yeux, il y avait même un peu de gris sur sa peau. Nous sommes devenus très nerveux, mais vous allez vraiment mieux maintenant. » Jaden a déclaré à l’époque qu’il avait fait des allers-retours entre les régimes végétaliens et végétariens, mais a déclaré qu’il ne mangeait probablement pas assez à l’époque. « Je mangeais juste, genre, deux repas par jour … peut-être un », a-t-il expliqué. « Peut-être juste ce gros repas et je me dis : ‘Oh, tu sais, je n’y suis pas allé.' » Red Table Talk diffuse de nouveaux épisodes sur Facebook Watch le mercredi.