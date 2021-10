Jadin Nunez est condamné à perpétuité pour le meurtre de Shannah McAlpine

Un juge du Texas a condamné un homme à passer le reste de sa vie derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable du meurtre en 2019 d’une fillette de 2 ans, qui a été battue à mort parce qu’elle avait mis ses chaussures du mauvais pied.

Un jury du comté de Bell la semaine dernière a trouvé un jeune de 27 ans Jadin Nunez coupable du chef d’accusation de meurtre qualifié d’un enfant de moins de 10 ans dans le décès en 2019 de la fille de sa petite amie, Shannah McAlpine, à la suite d’un procès qui a duré trois jours, a rapporté le Killeen Daily Herald. Un juge du 426e tribunal de district judiciaire a ensuite condamné Nunez à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

La mère du bambin, Ashley Marie McAlpine, de Temple, a été inculpé de blessures graves au premier degré sur un enfant dans l’intention de causer des blessures corporelles graves. Elle a plaidé non coupable.

Selon le rapport, des agents du département de police du Temple et du personnel des services médicaux d’urgence ont été envoyés dans une maison située dans le pâté de maisons 800 de South 11th Street vers 2 h 50 le 22 septembre 2019 après avoir reçu un appel concernant un enfant inconscient. . À leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants ont constaté que Shannah ne respirait pas. L’enfant aurait été « couvert d’ecchymoses ».

L’Unité des enquêtes criminelles a ouvert une enquête et aurait appris que l’incident avait commencé lorsque Nunez s’était fâchée contre l’enfant à cause de ses chaussures.

Selon un rapport du Texas Department of Family & Protective Services obtenu par le Killeen Daily Herald, Ashley McAlpine a déclaré aux enquêteurs que la famille se préparait à se rendre au magasin pour acheter des articles en vue de la fête d’anniversaire de Shannah lorsque Nunez s’en est pris au petit fille.

« La fille avait ses chaussures sur le mauvais pied, et Nunez l’a ensuite frappée au visage », a rapporté le journal. « Elle est tombée, et Nunez l’a attrapée et l’a maintenue en l’air avant de lui donner trois coups de poing dans le ventre et de la laisser tomber au sol. »

Ashley McAlpine aurait déclaré aux enquêteurs qu’après que Nunez a frappé l’enfant, elle a fait sortir Shannah de la pièce et l’a mise au lit. Nunez les aurait cependant suivis et aurait « étranglé Shannah des deux mains » jusqu’à ce qu’elle « devienne bleue ». Ashley McAlpine a déclaré qu’elle avait crié et tenté d’éloigner Nunez de Shannah mais qu’elle n’avait pas pu, affirmant que l’étouffement avait duré « quelques minutes », selon le Killeen Daily Herald. Lorsque Nunez a finalement cédé, Shannah aurait « halètement » pour respirer avant de se recroqueviller en position fœtale.

Shannah se serait réveillée en pleurant vers 2 heures du matin ce jour-là. La mère a déclaré à la police que la fille « se plaignait de douleurs à l’estomac et ne respirait pas bien », selon un affidavit obtenu par KWTX-TV, filiale de CBS de la région de Waco. Ashley aurait déclaré que l’estomac de Shannah était « enflé et chaud » tandis que le reste de son corps était froid au toucher. Elle a mis la fille sous la douche mais a appelé le 911 après avoir vu que Shannah ne pouvait pas se tenir debout toute seule. L’enfant a été déclaré mort à 3h31 du matin, selon le rapport.

Une autopsie a déterminé que la mort de l’enfant était un homicide causé par un « traumatisme contondant à l’abdomen ».

Nunez a été arrêté deux jours plus tard.

Ashley McAlpine est actuellement détenue à la prison du comté de Bell avec une caution de 500 000 $. Elle doit comparaître pour une audience préliminaire le 29 octobre.

[image via Bell County Sheriff’s Department]

