Jadon bat le casting de Kane

30/05/2021 à 20h06 CEST

Arnau montserrat

Jadon Sancho était le protagoniste de l’un des plus grands feuilletons du dernier marché de l’été 2020. Il était plus que proche de devenir un joueur de Manchester United, mais Dortmund n’a pas baissé ses prétentions économiques et le transfert n’a jamais été clôturé. Les économies n’étaient pas pour beaucoup d’inventions après l’arrêt dû à la pandémie.

Les «diables rouges» se sont retrouvés avec l’épine dans le clou et cette année ils sont revenus à la charge. Jadon Sancho est le but numéro un de United et même Harry Kane n’a pas perturbé ces plans.

Haaland en tête

La “demande de transfert” demandée par l’attaquant anglais a mis la moitié de l’Europe en alerte. Kane veut quitter Tottenham et Chelsea et les deux équipes de Manchester sont devenues les meilleures options pour “l’ouragan”. Solskjaer, cependant, a un autre plan. Ils ont renouvelé Cavani et la position du ‘9’ semble pour le moment couverte. L’entraîneur norvégien est obsédé par l’arrivée de Haaland et la signature de Kane fermerait la porte.

Donc, United travaille à la signature de Jadon Sancho avec qui ils auraient même un accord verbal selon Sport1. L’ailier anglais a marqué 16 buts et fourni 20 passes décisives la saison dernière.