Jadon Sancho a été testé à un nouveau poste dans le but de lancer sa carrière à Man Utd

Jadon Sancho a eu du mal à avoir un impact à Manchester United depuis son transfert du Borussia Dortmund cet été (Photo: .)

Jadon Sancho pourrait être déployé dans un rôle inconnu dans le but de relancer sa carrière à Manchester United après une apparition encourageante lors de la défaite de samedi dans le derby de Manchester.

Ole Gunnar Solskjaer convoitait l’international anglais pendant près de deux ans avant de finalement décrocher l’un de ses principaux objectifs de transfert cet été après que United ait accepté de payer au Borussia Dortmund des frais de 73 millions de livres sterling.

Sancho semble destiné à combler le poste sur le côté droit de l’attaque de United mais le niveau déjà intense de compétition pour les places s’est intensifié suite à l’arrivée choc de Cristiano Ronaldo.

Jadon Sancho est entré en jeu au début de la seconde mi-temps du derby de Manchester samedi (Photo: .)

Solskjaer a été contraint de remodeler son plan d’attaque autour des talents de buteur du vétéran portugais et Sancho a été l’un des principaux gars de l’automne.

Après une série de résultats dommageables, United a rétabli une mesure de calme après une victoire 3-0 sur Tottenham au cours de laquelle Solskjaer est revenu à un système 3-1-4-2 plus prudent, mais les spéculations concernant l’avenir du Norvégien se sont à nouveau intensifiées après cela. formation a été brutalement exposée par l’équipe de Pep Guardiola dans le derby.

Sancho, cependant, a été présenté comme remplaçant à la mi-temps contre les champions de Premier League et l’équipe des coulisses de United, selon ., a été impressionnée par la façon dont le joueur de 21 ans s’est équipé, surtout compte tenu de la nature désespérée de la situation avec son équipe est déjà menée 2-0.

L’équipe d’entraîneurs de United aurait été séduite par la façon dont Sancho a tenté de s’affirmer et de pousser pour tenter d’aller au-delà du dernier homme de City, mais a également été impressionné par sa volonté de retracer et de couvrir les courses du déchaîné Kyle Walker.

Aaron Wan-Bissaka a lutté contre la paire de Manchester City Phil Foden et Joao Cancelo lors du derby de samedi dernier (Photo: .)

L’empressement de Sancho à s’acquitter de ses responsabilités défensives pourrait le voir confier un nouveau rôle dans les semaines à venir, l’ancien jeune joueur de City ayant été testé à l’arrière droit lors des dernières séances à Carrington.

Les contributions offensives d’Aaron Wan-Bissaka ont souvent été une source de frustration et de discorde, mais ces dernières semaines, ses qualités défensives ont également été mises à l’honneur.

En effet, l’ancienne star de Crystal Palace a été fustigée par Roy Keane à la suite d’une autre démonstration nerveuse contre City, tandis que Gary Neville a déchiré Wan-Bissaka pour avoir laissé à Phil Foden la liberté du flanc droit de United à la suite d’une décision naïve d’appuyer Joao Cancelo en haut du terrain.

« Je dois dire que c’est une terrible défense de Wan-Bissaka de ce côté, regardez ce qu’il fait, comment pouvez-vous laisser Phil Foden aller courir vers Cancelo », a déclaré Neville en co-commentant pour Sky Sports.

«C’est la folie absolue de l’arrière droit. Une fois qu’il a fait ça, Foden est dedans.

« C’était une réplique de ce que United faisait contre Liverpool, laissant leurs positions pour aller presser de manière irréaliste.

«C’est de la folie absolue de la part d’Aaron Wan-Bissaka, quittant Phil Foden. Il n’a laissé aucune chance à Bailly.



