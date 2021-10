.: Jadon Sancho a le temps et le talent de son côté pour réussir à Manchester United – Man United News And Transfer News

Jadon Sancho n’a pas connu le début de carrière le plus prometteur de sa carrière à Manchester United.

Après être arrivé du Borussia Dortmund pour 85 millions d’euros, beaucoup s’attendaient à ce que le joueur de 21 ans se mette en marche.

Sancho n’a pas réussi à marquer ou à aider en huit matchs pour les Red Devils, ce qui n’était jamais arrivé au club de Bundesliga.

8 – Jadon Sancho n’a marqué ni assisté dans aucune de ses huit apparitions pour Man Utd, ceci après avoir inscrit cinq buts et cinq passes décisives lors de ses huit dernières apparitions pour le Borussia Dortmund. Sa plus longue course sans but ni passe décisive à Dortmund a été de sept matchs. Mal utilisé ? pic.twitter.com/G8HwBZx7Gd

– OptaJoe (@OptaJoe) 30 septembre 2021