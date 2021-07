Jadon Sancho à Manchester United et Raphael Varane pourraient suivre avec d’énormes transferts qui devraient être terminés après l’Euro alors que Man City poursuit Harry Kane, Chelsea eye Erling Haaland et Arsenal pourraient conclure l’accord avec Ben White

in

Il semble que Jadon Sancho soit sur le point de terminer son transfert tant attendu à Manchester United.

Un accord entre United et le Borussia Dortmund pour l’attaquant avait été conclu en juin, mais le transfert était suspendu alors qu’il jouait pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Sancho est sur le point de rejoindre Man United et il n’est pas le seul grand joueur qui pourrait déménager cet été

Maintenant que c’est terminé, le marché des transferts avance à plein régime, avec Sancho et une foule d’autres joueurs prêts à bouger.

L’élite anglaise débutera dans quatre semaines avec Liverpool, Man City, Chelsea et Manchester United qui devraient être impliqués dans une course au titre alléchante.

Et ces quatre grands clubs pourraient recruter des joueurs de renom avant la fermeture du mercato estival le 31 août.

Alors, qui pourrait effectuer des mouvements de gros sous ? talkSPORT ressemble, à commencer par Sancho.

Jadon Sancho à Manchester United

L’ailier anglais est lié à un transfert chez les Red Devils au cours des 18 derniers mois et semble prêt à achever officiellement un transfert de 73 millions de livres sterling à tout moment.

Il y a des rapports que Sancho a déjà terminé son examen médical avec le club se préparant à annoncer leur signature dans le nouveau kit.

.

Sancho a prospéré en Bundesliga pour Dortmund Harry Kane à Man City

Il a été affirmé que Man City avait fait une “proposition officielle” à Tottenham pour Harry Kane, d’une valeur d’au moins 100 millions de livres sterling le mois dernier.

Sans surprise, le président des Spurs, Daniel Levy, n’a pas l’intention de vendre son homme vedette.

Mais les choses pourraient devenir moche si Kane, qui n’a pas encore remporté l’argenterie dans sa carrière malgré avoir marqué 221 buts au niveau du club, décide d’aller de l’avant.

L’attaquant de 27 ans était entièrement concentré sur l’Angleterre pendant l’Euro 2020, mais maintenant que c’est terminé et qu’il a une autre médaille de finaliste, les fans de Tottenham transpireront plus que jamais sur l’avenir de Kane.

.

Kane a marqué un tas de buts, mais n’a rien à montrer en termes de trophées Raphael Varane à Manchester United

La signature de Sancho et Varane deviendrait sans doute la plus grande fenêtre de transfert de Manchester United dans l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, aurait l’intention de faire appel à un défenseur central pour s’associer à Harry Maguire, Victor Lindelof et Eric Bailly ne faisant pas preuve de cohérence.

Varane n’a qu’un an de contrat avec le Real Madrid et serait désireux de déménager à Old Trafford si un accord entre les deux clubs est conclu.

Si le Français reste au Bernabeu, il pourra signer un pré-contrat avec un club étranger en janvier et le Real Madrid évitera probablement le risque de perdre le joueur de 28 ans sur un transfert gratuit.

Il pourrait voir United se précipiter pour signer Varane pour un prix réduit cet été.

.

Varane serait prêt à quitter le Real Madrid cet été Saul Niguez pour Liverpool

L’Atletico Madrid a signé lundi Rodrigo De Paul pour 30 millions de livres sterling de l’Udinese, ce qui semble pousser Saul plus près de la porte de sortie.

Et le milieu de terrain ne semble pas à court d’options avec Liverpool et Barcelone intéressés par l’acquisition de ses services.

Les Reds auraient eu une offre d’environ 30 millions de livres rejetée par l’Atletico, les géants de la Liga tenant pour un montant de 42 millions de livres.

Il est entendu que Jurgen Klopp cherche à faire venir un milieu de terrain pour remplacer Georginio Wijnaldum, qui a laissé son contrat avec Anfield expirer avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un transfert gratuit.

Liverpool a également été lié à la star de Lille Renato Sanches, qui serait une alternative moins chère à Saul.

La légende d’Anfield, John Barnes, pense que Saul serait une signature idéale pour son ancien club.

Il a déclaré à BonusCodeBets.co.uk : « Saul correspond à l’équipe. C’est un milieu de terrain qui travaille dur, il peut être offensif et défensif.

« Gini Wijnaldum est un milieu de terrain offensif pour les Pays-Bas et marque des buts, alors que pour Liverpool, il n’a pas vraiment marqué de buts.

« Mais il pouvait faire les deux et c’est ce dont nous avons besoin. Je ne pense pas que notre façon de jouer conviendrait à quelqu’un comme Kevin De Bruyne, et vous pouvez dire que De Bruyne est meilleur que Saul.

“Mais ce que Klopp fait, c’est qu’il a une façon de jouer et dit” c’est ce que je veux “. Saul est quelqu’un qui peut le faire.

.

Saul devrait quitter l’Atletico Madrid cet été Erling Haaland pour Chelsea

L’impact de Thomas Tuchel à Chelsea a été incroyable la saison dernière.

Non seulement le manager a guidé les Blues de la huitième à la quatrième place, il les a menés à la gloire de la Ligue des champions à la fin de la campagne.

Son succès à court terme pourrait être récompensé par le propriétaire Roman Abramovich sur le marché des transferts – et quelle meilleure façon de le faire en faisant atterrir l’un des meilleurs attaquants du monde ?

Haaland, qui a marqué 40 buts en 43 matches de Bundesliga pour le Borussia Dortmund, pourrait être l’homme qui renverra Chelsea à un sixième titre de Premier League.

Avec Timo Werner qui lutte pour la confiance devant le but et Tammy Abraham et Olivier Giroud susceptibles de quitter l’ouest de Londres cet été, la signature d’un attaquant semble être une priorité pour Tuchel.

Mais Haaland ne sera pas bon marché, Dortmund étant censé tenir pour des frais stupéfiants de 150 millions de livres sterling.

.

Haaland commandera d’énormes frais de transfert de Ben White à Arsenal

Arsenal a été fortement lié à un transfert de 50 millions de livres sterling pour White.

La campagne Euro 2020 du défenseur de Brighton avec l’Angleterre est terminée et il cherchera à régler son avenir dans les semaines à venir.

White est également poursuivi par Man City et Everton, bien qu’Alex Crook de talkSPORT affirme que le défenseur “ne souhaite pas particulièrement” rejoindre les Toffees.

. – .

White a figuré dans tous les matchs de Brighton en Premier League la saison dernière, sauf deux, Miralem Pjanic à Tottenham

Pjanic est excédentaire par rapport aux besoins de Barcelone, bien qu’il ait rejoint le club pour 54 millions de livres sterling de la Juventus l’été dernier.

Les géants de la Liga cherchent désespérément à retirer le salaire du joueur de 31 ans de leurs livres pour s’assurer qu’ils peuvent se permettre un nouveau contrat pour Lionel Messi, qui est actuellement un agent libre.

Manchester United a été évoqué comme une destination pour Pjanic, cependant, la relation de travail précédente du milieu de terrain avec le nouveau directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, de l’époque de la Juventus pourrait jouer en faveur des Spurs.

.

Pjanic n’a commencé que six matchs de Liga pour Barcelone