Jadon Sancho “a un peu lutté et n’a pas tout à fait atteint la vitesse” pour Manchester United, a déclaré talkSPORT

Jadon Sancho ” n’est pas tout à fait à la hauteur ” pour Manchester United, a déclaré à talkSPORT l’ancienne star de la Premier League Andy Townsend.

Sancho a ravi le public de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, réalisant des démonstrations de classe mondiale au cours des quatre dernières saisons, ce qui lui a valu un transfert à succès de 73 millions de livres sterling à Old Trafford.

Sancho a d’énormes attentes, mais n’a pas encore produit

L’international anglais était jusqu’à présent méconnaissable pour United

Cependant, le joueur de 21 ans n’a pas été à la hauteur des normes élevées qu’il s’est fixées depuis son retour en Angleterre cet été.

L’international des Three Lions a participé aux six matchs de United jusqu’à présent cette saison, n’ayant pas inscrit de but ou de passe décisive.

C’est un contraste frappant avec son séjour en Allemagne, où il a réussi 50 buts et 64 passes décisives au cours de sa carrière de 137 matchs à Dortmund.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea Townsend pense que Sancho a à peine été impliqué pour United jusqu’à présent, mais le talent est toujours là.

Sancho était une superstar certifiée en Bundesliga, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre 35 buts en championnat

“Pour être juste envers Jadon Sancho, il n’a pas encore botté de ballon”, a déclaré Townsend.

«Il a un peu lutté, il n’a pas tout à fait compris tout cela, c’est encore un jeune homme et il ne fait aucun doute que son talent et ses capacités, nous l’avons tous vu.

“Il ne l’a pas encore tout à fait assemblé dans un maillot United quand il en a eu une ou deux occasions.”

Sancho n’a pas semblé confiant dans une chemise United jusqu’à présent

Sancho a accumulé 238 minutes en championnat et en Ligue des champions, avec trois départs et trois apparitions de remplacement.

Cependant, il n’a réussi que deux tirs au cours de cette période et a perdu le ballon à huit reprises.

