Jadon Sancho, à zéro à Manchester United

02/10/2021 à 9h01 CEST

L’ailier de Manchester United Jadon Sancho n’a pas bien démarré à Old Trafford sous Ole Gunnar Solskjaer : il a participé à un total de huit matchs – 402 minutes – dans lesquels il n’a pas encore trouvé sa place. Il n’a pas été capable de marquer ou d’assister en tant que diable rouge et a surmonté son pire marasme au Borussia Dortmund (sept matchs).

Le Britannique, qui Il était sur le point de remporter le championnat d’Europe avec l’Angleterre l’été dernier, a été l’un des noms propres du marché d’été : était le troisième transfert le plus cher avec un total de 85 M€ après Jack Grealish (117M€) et Lukaku (115M€).

8 – Jadon Sancho n’a marqué ni aidé lors de ses huit apparitions pour Man Utd, après avoir inscrit cinq buts et cinq passes décisives lors de ses huit dernières apparitions pour le Borussia Dortmund. Sa plus longue course sans but ni passe décisive à Dortmund a été de sept matchs. Mal utilisé ? pic.twitter.com/G8HwBZx7Gd – OptaJoe (@OptaJoe) 30 septembre 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a marqué cinq buts et délivré cinq passes décisives lors de ses huit derniers matchs en Allemagne, ce qui contraste fortement avec son état actuel en Angleterre.. Le joueur formé entre Watford et Manchester City a été l’une des sensations de l’équipe allemande avec Erling Haaland et son départ a laissé une grosse somme d’argent dans les caisses du club.

Victoire balsamique contre Villarreal

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer a remporté la victoire in extremis contre Villarreal lors de la deuxième journée de Ligue des champions et prendre l’air après une dynamique particulièrement négative: n’a remporté qu’une seule victoire lors des quatre derniers matchs, avec défaites en Premier League, Champions League et Carabao Cup, où ils ont déjà été éliminés.

Avec l’arrivée de Jadon Sancho, en plus de ceux de Raphaël Varane et surtout de Cristiano Ronaldo, les Diables Rouges ont relevé leur plafond de compétition et font partie des grands favoris toutes compétitions confondues.. En tant que finaliste actuelle de la Ligue Europa et de la Premier League, l’équipe britannique veut aller plus loin et atteindre son premier titre depuis la saison 2016/17.