L’ailier anglais Jadon Sancho a terminé son transfert tant attendu du Borussia Dortmund à Manchester United. Le joueur de 21 ans a mis la plume sur un contrat de cinq ans, qui comprend l’option de 12 mois supplémentaires.

Les deux clubs se sont mis d’accord sur des frais de 73 millions de livres sterling lors de l’Euro 2020, mais Sancho n’a terminé son examen médical avec Manchester United qu’après l’implication de l’Angleterre dans le tournoi.

Jadon Sancho achève officiellement son transfert à Manchester United

C’est sa maison.

C’est là qu’il appartient. Jadon Sancho est .#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V – Manchester United (@ManUtd) 23 juillet 2021

Old Trafford Club ravi de l’affaire

Manchester United cherchait désespérément à signer Sancho du Borussia Dortmund l’été dernier, mais n’a pas pu convenir de frais de transfert avec la Bundesliga malgré des mois de négociations prolongées.

Dortmund était inébranlable dans son évaluation de 108 millions de livres sterling du joueur et a refusé de plier sous la pression des géants d’Old Trafford pour baisser leur prix demandé.

Un an plus tard, cependant, Manchester United a officiellement sécurisé son homme. Les deux clubs seront ravis de la conclusion de la longue saga des transferts : l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a payé beaucoup moins pour s’assurer les services de l’un des jeunes talents les plus brillants d’Europe qu’elle ne l’aurait fait il y a un an. Dortmund, quant à lui, a réussi à garder Sancho pendant un an, et l’ailier a joué un rôle crucial dans la qualification du club pour la Ligue des champions cette saison.

Lors de sa dernière campagne en tant que joueur de Dortmund, Sancho a surmonté un début de saison lent pour enregistrer un nombre impressionnant de 16 buts et 20 passes décisives en 38 matchs.

Le patron de United, Solskjaer, souhaitait que les Red Devils signent un attaquant du côté droit cet été et commencera à travailler avec Sancho lorsque le joueur de 21 ans se joindra à l’entraînement de pré-saison, qui est déjà en cours.

Pourquoi Sancho doit frapper le sol en courant à Old Trafford

Suite à son implication dans la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020, Sancho rejoint Manchester United après un revirement très rapide avant la nouvelle saison.

L’ancienne star de l’académie de Manchester City sait qu’il devra avoir un impact immédiat dans son nouveau club, d’autant plus que United commencera la saison sans un autre de ses internationaux anglais, Marcus Rashford.

Rashford devrait manquer au moins les huit premiers matchs de la saison 2021/22 alors qu’il subit une intervention chirurgicale sur une blessure à l’épaule de longue date. La nouvelle recrue Sancho remplacera donc Mason Greenwood, Anthony Martial et Edinson Cavani pendant que Rashford se remet de l’opération.

Ce qui fut dit?

S’adressant au site Web du club, Jadon Sancho a déclaré: “Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m’avoir donné l’opportunité de jouer au football en équipe première, même si j’ai toujours su que je retournerais un jour en Angleterre. La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League. C’est une équipe jeune et excitante et je sais qu’ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. J’ai hâte de travailler avec le manager et son équipe d’entraîneurs pour développer davantage mon jeu. »

