Jadon Sancho contraint de se reconvertir dans un nouveau poste – Man United News And Transfer News

La signature estivale de 73 millions de livres sterling de United a été un sujet de discussion depuis son arrivée, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Plus récemment, il a fait la une des journaux après avoir été éliminé par l’Angleterre pour ses éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Albanie et Saint-Marin.

Après avoir rejoint le Borussia Dortmund cet été, l’ailier droit est apparu 13 fois pour United, complétant une seule fois 90 minutes pendant cette période et a joué hors de sa position naturelle, dans laquelle il excellait à Dortmund.

Il n’a pas encore marqué de but ou obtenu une passe décisive.

La signature de Ronaldo explique en partie son manque de temps de jeu ainsi que l’excellente forme dans laquelle se trouve Mason Greenwood.

Avec Rashford également de retour de blessure et se trouvant en bonne forme, la force d’attaque de United est empilée, pas qu’elle semble aider les Reds pour le moment.

Le système que Solskjaer applique ne laisse aucune place aux ailiers et semble construit autour de Ronaldo, mais pourquoi travailler sur la signature d’un joueur pendant trois ans et ne pas lui donner ensuite la chance qu’il mérite ?

Construire l’équipe autour de Ronaldo signifie que Greenwood a été poussé vers la droite.

Lorsque Sancho a eu du temps de jeu, il a montré un bon jeu de liaison avec Ronaldo. Dans le match contre Everton, il a suivi les instructions de Solskjaer, courant sur les joueurs et lançant gentiment le ballon pour que Ronaldo tire un coup, mais il l’a écarté.

De même, Ronaldo a mis le ballon sur une plaque pour Sancho qui l’a malheureusement frappé directement sur le gardien.

Comme le souligne ., ce n’est pas seulement l’arrivée tardive de Ronaldo qui a bouleversé le panier de pommes et changé les plans de Solskjaer pour le jeune, sa forme physique n’était pas la meilleure à son arrivée.

Bien que cela ait été minimisé par les médias, Sancho est arrivé avec une infection de l’oreille qui l’a affecté sur le terrain d’entraînement. À la suite de cela, il s’est blessé au mollet qui l’a également laissé sur la touche.

De plus, il est largement noté que le rythme de la Premier League est quelque peu différent de celui de la Bundesliga et il se peut qu’il ait besoin de ce temps pour s’adapter.

Des sources suggèrent que Sancho était assis les yeux écarquillés dans le vestiaire après le match contre Newcastle United. Lorsqu’un coéquipier lui a demandé ce qui n’allait pas, il aurait répondu que le rythme du jeu était quelque chose à voir. Ses coéquipiers lui ont dit de « s’y habituer ».

Il semble cependant prometteur à Carrington et serait conscient de ses problèmes et travaillerait sur les ajustements nécessaires pour avoir un impact sur la Premier League.

Il y a eu une étincelle dans ses performances lors des matchs contre Villarreal, Atalanta et City. Son énergie à elle seule a créé des opportunités pour United, il trouve de l’espace et n’est pas égoïste avec le ballon – il aurait pu obtenir un certain nombre de passes décisives si le dernier homme n’avait pas tenté sa chance.

Pendant le match contre City, auquel il est entré à mi-parcours, Sancho a fait preuve de diligence défensive en reculant avec intensité et a fait preuve de calme et de contrôle en dribblant le ballon hors de la zone de danger.

Les entraîneurs ont apparemment essayé Sancho en tant qu’ailier droit lors des séances d’entraînement et il s’est montré prometteur.

La place de Wan-Bissaka dans l’équipe étant remise en cause ces dernières semaines, Sancho pourrait-il saisir cette opportunité ?

Le sort de Sancho semble être, comme le note l’Athletic, un « dommage collatéral » des problèmes plus larges de United, mais à 21 ans, il a la capacité de s’adapter et le temps de grandir avec l’équipe et de s’adapter à la ligue.