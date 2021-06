Jadon Sancho “cool” à propos des liens de transfert de Manchester United avant l’Euro 2020 avec l’Angleterre, insistant sur le fait que la spéculation ne l’affectera pas

Jadon Sancho n’est pas déconcerté par les informations le liant à un déménagement estival à Manchester United, insistant sur le fait qu’il ne fait pas attention au bruit autour de lui.

L’ailier du Borussia Dortmund, 21 ans, est poursuivi par le club de Premier League avec des informations jeudi soir affirmant qu’une offre de 67 millions de livres sterling de United avait été rejetée.

Sancho a joué en Allemagne – pourrait-il jouer au football de Premier League la saison prochaine ?

Dans une interview exclusive avec Faye Carruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre, on a demandé à Sancho comment il bloque les spéculations sur son avenir alors qu’il se dirige vers l’euro.

“Je suis cool à ce sujet”, a-t-il déclaré. « Il y aura toujours de la spéculation, surtout quand vous vous débrouillez bien.

«C’est juste la façon dont vous gérez cela sur le terrain. Vous devez continuer à faire ce que vous faites, si vous continuez à le faire, je suis sûr que ce ne sera pas un problème.

“L’essentiel est mon football et c’est ce sur quoi je me concentre en ce moment.”

Sancho a été une révélation depuis qu’il a rejoint Dortmund pour une somme modique de 8 millions de livres sterling de Man City en 2017.

Le joueur de 21 ans a marqué 37 buts et enregistré 41 passes décisives au cours de ses trois dernières saisons en Bundesliga.

Sa forme a également conduit à la reconnaissance de l’Angleterre, car il espère ajouter à ses 19 sélections seniors à l’Euro 2020, qui débutera vendredi.

Sancho espère jouer un rôle majeur dans la campagne anglaise de l’Euro 2020

Lorsqu’on lui a demandé s’il préférait ne pas avoir de spéculation avant un tournoi majeur, Sancho a répondu : « Je ne le regarde pas vraiment.

« Pendant la saison, je me concentre toujours sur moi-même et sur l’équipe parce que c’est la chose la plus importante que vous puissiez faire.

“Chaque fois que je suis sur le terrain, je donne toujours tout ce que je peux et j’essaie de gérer ce que je fais sur le terrain et c’est avec des buts et des passes décisives. C’est ce que j’essaie de faire et de travailler dur pour l’équipe.

«Bien sûr, tous les garçons ont beaucoup de questions. Je pense que c’est avec beaucoup de joueurs parce que nous sommes tous de si grands et jeunes talents.

«Quand vous vous débrouillez bien, la spéculation va toujours surgir. Je dis juste aux garçons : ‘Regardez, je me concentre juste sur le football pour le moment’ et nous nous concentrerons uniquement sur l’Euro.

Sancho a noué une amitié étroite avec son compatriote international anglais Jude Bellingham, qui l’a rejoint à Dortmund pour 25 millions de livres sterling depuis Birmingham l’été dernier.

Sancho et Bellingham ont mené Dortmund au succès de la Coupe d’Allemagne le mois dernier

La paire a aidé les géants de la Bundesliga à remporter la Coupe d’Allemagne le mois dernier.

Sancho ne tarit pas d’éloges sur Bellingham, 17 ans, qu’il surnomme son jeune frère.

Il a déclaré : « C’est toujours un moment de fierté d’être appelé en Angleterre. Je suis aussi content pour Jude car je joue avec lui en Allemagne. Il le mérite.

«Je m’assure qu’il va bien dans le camp et peu importe ce dont il a besoin, je suis là pour lui. Je dirais qu’il est plus calme sur le ballon depuis que je l’ai rencontré pour la première fois. Il est beaucoup plus direct.

« Il sait quand trouver la passe et il prend toujours la bonne décision.

« J’aimerais dire que c’est mon petit frère. Nous avons une bonne relation. C’est un garçon agréable à côtoyer. C’est toujours agréable d’avoir quelqu’un d’Angleterre avec moi en Allemagne à qui parler.

