Jadon Sancho devient le troisième plus jeune joueur de Man United à marquer à l’extérieur contre Chelsea – Man United News And Transfer News

Après un lent début de carrière à Manchester United, Jadon Sancho a retrouvé son rythme en marquant deux buts en deux matchs.

Aujourd’hui, il y a eu une contre-attaque de coup de poing qui l’a vu parcourir toute la longueur du terrain, incapable de faire face à son co-conspirateur Marcus Rashford, qui est inexplicablement resté à quelques pieds de lui dans une position de hors-jeu, et forcé de fournir la finition lui-même.

Cependant, Sancho a gardé son sang-froid et a dépassé Mendy pour le premier but.

Cela porte le nombre de buts directs de Sancho à 20 en matches de championnat depuis le début de la saison dernière – neuf buts et 11 passes décisives. La plupart d’entre eux, bien sûr, étaient en Bundesliga en 2020/21.

Jadon Sancho a été directement impliqué dans 20 buts en championnat depuis le début de la saison dernière – 9 buts et 11 passes décisives. Hors de la marque en Premier League. pic.twitter.com/vFFzTvPnWu – Statman Dave (@StatmanDave) 28 novembre 2021

Le but signifiait qu’à 21 ans et 248 jours, Sancho est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer pour Manchester United à Stamford Bridge en Premier League. Les deux qui l’ont fait plus tôt étaient Paul Scholes en 1995 à 20 ans et Phil Neville en 1998, qui avait 21 ans et 38 jours.

3 – Jadon Sancho (21 ans 248 jours) est le troisième plus jeune joueur à marquer pour Manchester United à Stamford Bridge en Premier League, après Paul Scholes en 1995 (20 ans 339 jours) et Phil Neville en 1998 (21 ans 38 jours). Diable. pic.twitter.com/PlMe4FoUxL – OptaJoe (@OptaJoe) 28 novembre 2021

Mais ce n’est pas seulement le but de Sancho qui a attiré l’attention. L’Anglais a réussi 14 des 20 passes, réussi un dribble, créé une chance et converti sa seule chance.

Le match de Jadon Sancho en chiffres contre Chelsea : 20 tentatives de passes

14 passes réussies

1 tentative de dribble

1 dribble réussi

1 chance créée

1 faute gagnée

1 coup

1 but Excellent sang-froid pour donner l’avantage au MUFC. pic.twitter.com/uvl9NzhRPR – Statman Dave (@StatmanDave) 28 novembre 2021

L’amélioration de Sancho cette semaine peut être en partie due au style d’équipe plus fluide de Michael Carrick. Sous l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer, le joueur de 21 ans semblait avoir reçu des instructions pour s’en tenir à son aile alors que sous Carrick, il a reçu plus de licence pour se déplacer.

Sa forme sera une bonne nouvelle pour le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick, qui ne connaîtra que trop bien son jeu grâce à son expérience dans le championnat allemand.

Sous cette forme, Sancho va sans doute devancer ses collègues ailiers Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial dans l’ordre hiérarchique lorsque Rangnick prendra les commandes dans les prochains jours.