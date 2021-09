Jadon Sancho “doit commencer à jouer” ou risquer d’être abandonné par Ole Gunnar Solskjaer avec Marcus Rashford prêt à “revenir directement” au retour d’une blessure, a déclaré talkSPORT

in

Les chances de Jadon Sancho de commencer pour Manchester United pourraient diminuer rapidement compte tenu de son mauvais départ au club, talkSPORT ont été dits.

Sancho, qui a scellé son transfert très attendu de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund plus tôt cet été, a eu du mal à faire sa marque jusqu’à présent à Old Trafford après avoir échoué à marquer un but ou à aider lors de l’une de ses sept sorties.

Sancho n’a pas eu le meilleur des départs à United

Lors de la défaite 1-0 de la Coupe Carabao contre West Ham mercredi, il a encore une fois manqué d’acuité et n’a pas réussi à marquer son autorité sur le match comme il l’a si souvent fait en Allemagne, où il a accumulé 114 buts en 137 apparitions.

Et l’ancienne star du Premier ministre Leaue, Gabby Agbonlahor, estime que l’ailier anglais doit commencer à livrer ou il pourrait faire face à un sort sur la touche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait du manque de forme de Sancho, la légende d’Aston Villa a déclaré: “Je suis inquiet parce que le grand homme Rashford est sur le chemin du retour.

« Si vous n’avez pas commencé en Premier League et que Rashford revient, alors il sera encore plus bas dans la hiérarchie.

“Rashford reviendra directement dans l’équipe avec Greenwood à droite et Ronaldo au milieu.

Solskjaer ne fait aucun doute que Sancho trouvera sa meilleure forme à Old Trafford

“Il doit commencer à se produire avant que Rashford ne soit disponible.”

Le patron de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, a tenté de détourner les critiques de Sancho, insistant sur le fait qu’il ne faisait que s’habituer au rythme de la Premier League.

“Bien sûr, le maillot n’est pas trop grand pour lui”, a déclaré le Norvégien.

« Il trouve sa voie bien sûr. Il est de retour dans le football anglais, de nouveaux coéquipiers.

«Ce sont ses quatre-vingt-dix premières minutes avec de nouveaux coéquipiers et cela lui sera très utile.

« Il a grandi dans le jeu et a passé de bons moments. Il viendra.

