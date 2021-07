Jadon Sancho écrit une lettre contre le racisme

15/07/2021 à 13:55 CEST

Paula B. Navarro

Jadon sancho, le footballeur anglais a réfléchi sur ses réseaux sociaux au les insultes racistes qu’il a reçues, pour avoir échoué aux tirs au but en finale de l’Eurocup. Le joueur a posté une lettre à ce sujet sur ses réseaux sociaux et ses propos sont devenus viraux.

Jadon Sancho a été choisi par Gareth porte sud prendre l’un des penaltys avec ses coéquipiers Marcus Rashford et Bukayo Saka, les trois Anglais échouent et reçoivent des insultes racistes. Dans le cas de Rashford, les insultes n’étaient pas seulement dues à son échec, mais aussi au fait qu’il est entré sur le terrain de jeu à la 120e minute de la prolongation, exclusivement pour participer aux tirs au but et n’a pas marqué.

Sancho a commencé la lettre en s’excusant: “Je voudrais m’excuser auprès de tous mes coéquipiers, du personnel d’entraîneurs et, surtout, des fans que j’ai déçus. C’est de loin le pire sentiment que j’ai ressenti dans ma carrière. Il est même difficile de mettre des mots sur le vrai sentiment mais il y avait tellement de points positifs à retirer de ce tournoi même si nous pensons que la défaite va faire mal pendant longtemps. »

Il a également souligné que son première pensée Avant tout match, c’est s’il peut aider son équipe, s’il va marquer un but ou s’il va générer des occasions : « C’est exactement ce que je voulais faire avec mon penalty, aider l’équipe. J’étais prêt et confiant. Ce sont les moments dont on rêve quand on est enfant, c’est pourquoi je joue au foot. Ce sont les situations de pression dans lesquelles vous voulez être en tant que footballeur. J’ai déjà marqué des tirs au but auparavant au niveau du club, je les ai pratiqués d’innombrables fois à la fois pour le club et pour le pays, donc j’ai choisi mon coin, mais ce n’était pas censé être cette fois”, explique le déjà joueur de Manchester United.

« Nous avions tous les mêmes ambitions et objectifs. Nous voulions ramener le trophée à la maison. C’est l’une des meilleures équipes dont j’ai fait partie dans ma carrière jusqu’à présent. L’unité de l’équipe a été inégalée, une vraie famille sur et en dehors du terrain », a-t-il ajouté.

Je dénonce aussi le “injures racistes« que ses frères ont subi : » Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu les abus raciaux que mes frères Marcus, Bukayo et moi avons reçus après le match, mais malheureusement ce n’est pas nouveau. En tant que société, nous devons faire mieux et responsabiliser ces personnes. La haine ne gagnera jamais.”

“A tous les jeunes qui ont subi des abus similaires, je vous dis de garder la tête haute et de continuer à poursuivre votre rêve. Je suis fier de cette équipe d’Angleterre et de la façon dont nous avons réuni toute la nation dans ce qui a été 18 mois difficiles pour tant de gens », a-t-il ajouté.

“Autant nous voulions gagner le tournoi, nous allons construire et apprendre de cette expérience pour l’avenir. Je tiens à remercier grandement tous les messages positifs ainsi que l’amour et le soutien qui l’ont emporté sur les négatifs”, a-t-il conclu.