Jadon Sancho est un fan de Chelsea qui a idolâtré Frank Lampard, snobé Manchester City et Pep Guardiola et le transfert de Man United a dévasté Erling Haaland et son père

Jadon Sancho pourrait faire ses débuts en Premier League samedi contre l’un des plus grands rivaux de Manchester United.

L’ailier anglais a terminé son transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford depuis le Borussia Dortmund et est en ligne pour jouer à Leeds – en direct sur talkSPORT.

Sancho a troqué le bleu contre le rouge après avoir passé du temps à l’académie de Man City avant de rejoindre le Borussia Dortmund

C’était l’histoire du transfert qui n’allait tout simplement pas disparaître avant 12 mois et le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, sera sans aucun doute ravi de débarquer enfin sa principale cible.

L’impressionnant attaquant revient à Manchester après un superbe séjour de quatre ans en Allemagne où il a marqué 50 buts et enregistré 64 passes décisives.

Sancho, qui portera le maillot n°25 à United, s’est imposé à juste titre comme l’un des meilleurs talents de la Bundesliga tout en obtenant une reconnaissance internationale entre-temps.

Man United a dépensé 73 millions de livres sterling pour signer la star du Borussia Dortmund, après avoir été cité 100 millions de livres sterling l’été dernier

Il a passé deux ans à l’académie de Man City avant de rejoindre Dortmund en 2017, et une grosse partie des frais de transfert de 73 millions de livres sterling devrait leur revenir en raison d’une clause de vente.

Lors de son déménagement à Old Trafford, Sancho a déclaré: «Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m’avoir donné l’opportunité de jouer au football en équipe première, même si j’ai toujours su que je retournerais un jour en Angleterre.

“La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League.

Sancho s’est entraîné avec sa nouvelle équipe et est sur le point de jouer contre Leeds lors du premier match de la saison de Premier League.

Sancho n’a pas joué en Premier League pour City après son arrivée de Watford à 14 ans

“C’est une équipe jeune et excitante et je sais qu’ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent.

“Je suis impatient de travailler avec le manager et son équipe d’entraîneurs pour développer davantage mon jeu.”

Bien qu’il ait maintenant une association avec les moitiés rouge et bleu de Manchester, son allégeance d’enfance a en fait une nuance de bleu différente…

Le fan de Chelsea qui aimait Lampard

Sancho a admis à talkSPORT en juin qu’il avait grandi en tant que fan de Chelsea et idolâtrait Frank Lampard.

L’ailier est né à Camberwell, Londres, et a un faible pour les Blues.

“Je dirais probablement Frank Lampard”, a déclaré Sancho à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé qui était son héros anglais. « J’étais un fan de Chelsea en grandissant, je ne peux pas mentir !

Sancho a confié à talkSPORT son amour pour Chelsea lorsqu’il était enfant et Lampard était son joueur préféré

« Didier Drogba et Frank Lampard étaient mes joueurs préférés à l’époque.

« J’adore Frank Lampard et la façon dont il a joué son jeu ; il était si direct et si calme sur le ballon. J’aime les choses comme ça.

Watford l’a vu en premier

La vie de Sancho a toujours tourné autour du football – et il était un ami proche de Reiss Nelson d’Arsenal lors des tournois de jeunes avant qu’un club professionnel ne le regarde.

Mais bien qu’ayant grandi au sud de la rivière, c’est un club à l’autre bout de la M25 qui a le premier repéré son potentiel.

Il a rejoint Watford à l’âge de sept ans et y a passé sept ans de sa carrière de jeune, gravissant les échelons et laissant une impression durable sur le personnel.

En fait, Sancho a dit à son entraîneur des moins de 15 ans qu’il jouerait pour l’Angleterre un jour alors qu’il n’avait que 14 ans – et ce même homme, Louis Lancaster, s’attend à ce qu’il remporte le Ballon d’Or.

N’ayant jamais peur de quitter sa zone de confort, le jeune ailier a quitté la maison et s’est inscrit à la Harefield Academy en tant que pensionnaire à l’âge de 11 ans, pour éviter un trajet difficile vers le Hertfordshire tous les jours.

Cela s’avérerait une expérience utile plus tard lorsqu’on lui offrirait des opportunités à l’étranger.

Le rôle de Watford dans la création de Sancho ne doit pas être négligé – et ils ont même reçu une part de 2,19 millions de livres sterling des frais payés par Man United en guise de paiement de solidarité pour reconnaître leur contribution.

Le premier grand déménagement de Sancho à Manchester était à l’horizon

Snobbed City rejoint Dortmund

En 2015, l’attaquant a déménagé à Manchester City pour un montant initial de 66 000 £ dans le cadre du plan de performance des joueurs d’élite (EPPP), bien que ce montant soit probablement passé à 500 000 £ avec des ajouts.

À l’âge de 17 ans, il faisait pression pour être inclus dans l’équipe première et avoir plus de chances.

Des performances impressionnantes au Championnat d’Europe des moins de 17 ans pour l’Angleterre l’ont mis sur le radar des clubs à travers l’Europe.

City lui a offert un salaire de 30 000 £ par semaine pour rester, mais ce n’était pas une question d’argent, il voulait avoir immédiatement des chances de faire partie de l’équipe première.

Le différend a en fait conduit Sancho à retirer un “Harry Kane”, manquant l’entraînement après avoir été omis de l’équipe de tournée de pré-saison de City cet été-là.

Guardiola voulait que Sancho reste à City, mais il a décidé de déménager à l’étranger

Il ressort clairement de la façon dont le manager Pep Guardiola a géré Phil Foden qu’il pense qu’une intégration progressive à l’équipe est la voie à suivre.

“C’est évident”, a déclaré Sancho, lorsqu’on lui a demandé dans une interview en 2019 pourquoi il avait rejoint Dortmund.

«Ils affrontent beaucoup de jeunes joueurs. Ils font confiance aux jeunes joueurs. C’est un grand club, dans un bon championnat, alors pourquoi pas ?

Foden, 21 ans, a disputé 124 matchs pour City, dont beaucoup au début de sa carrière sortaient du banc, mais a déjà remporté la Premier League à trois reprises ainsi que quatre Coupes de la Ligue et la FA Cup.

Néanmoins, Sancho se sentira justifié par sa décision de partir, tandis que City pourrait regretter le différend qui a conduit à sa sortie.

Sancho a aidé le Borussia Dortmund à terminer troisième et à remporter la Coupe d’Allemagne la saison dernière

Sensation de la Bundesliga et star de l’Angleterre

Bien qu’il n’ait jamais fait d’apparition senior pour Man City, Dortmund a payé 8 millions de livres sterling pour l’ailier inexpérimenté et lui a donné le maillot n ° 7.

Sancho a obtenu le temps de jeu qu’il voulait : en octobre 2017, il était sur le terrain, en janvier 2018, il commençait et en avril 2018, il marquait des buts.

Soudain, il y a eu des appels pour que Gareth Southgate inclue Sancho dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2018.

Ce tournoi arriverait trop tôt, mais après avoir été nommé joueur du mois de Bundesliga en octobre 2018, Southgate ne pouvait pas ignorer Sancho et lui a offert un début en Angleterre contre les États-Unis en novembre de la même année.

Il a été le premier joueur né de ce millénaire à jouer pour les Trois Lions, il vient de devenir le premier homme né de cette équipe de 2000 à marquer en Ligue des champions.

La saison 2018/19 se terminerait avec Sancho devenant le plus jeune joueur à avoir marqué 12 buts dans une campagne de Bundesliga – et encore seulement 19, Sancho ne faisait que commencer.

Jadon Sancho a fait irruption sur la scène en Allemagne en tant qu’adolescent au visage frais

La saga des transferts de Man United qui n’a jamais pris fin

Sancho a atteint des sommets encore plus élevés au cours de la saison 2019/20, marquant 17 buts et récoltant 16 passes décisives en 32 matchs de championnat.

Ce genre de chose ne passe pas inaperçu et Manchester United n’a absolument pas caché son désir de le signer.

Mais Dortmund est de féroces négociateurs et a refusé de vendre pour moins de 108 millions de livres sterling.

Les Red Devils ont utilisé la pandémie pour qualifier ce prix de déraisonnable – et aucune des parties ne bougerait.

On pensait que Sancho lui-même souhaitait tranquillement un transfert à Old Trafford, mais avec son contrat en cours jusqu’en 2022, la star anglaise savait que cela finirait par arriver.

Il a attendu une autre année, enregistré encore plus de buts et de passes décisives, puis a déménagé en 2021.

United est obsédé par Sancho mais il s’est toujours présenté à la formation BVB

Angleterre chagrin d’amour

Exercer son métier en Allemagne toutes ces années a fait de Sancho une énigme pour les fans anglais, mais ils savaient qu’il avait quelque chose de spécial.

Les premières étapes de l’Euro 2020 ont été dominées par des appels à Sancho pour commencer, ayant été consigné sur le banc.

Il a eu sa chance contre l’Ukraine, en vedette dans la victoire 4-0, mais son tournoi se terminerait dans un chagrin.

Élevé en tant que spécialiste des penaltys dans les derniers instants de la finale contre l’Italie, Sancho raterait le quatrième tir au but des Three Lions en route vers la défaite.

Malheureusement, des barrages d’abus raciaux suivraient, mais fidèle à son habitude, Sancho a livré un message de défi sur Instagram dans les jours qui ont suivi…

Haaland l’aime

Les deux Haalands, c’est-à-dire son coéquipier de Dortmund, Erling, et son père, Alf-Inge.

Haaland et Sancho ont immédiatement cliqué lorsque le premier a rejoint le Red Bull Salzburg en janvier 2020.

Avec 65 buts et 35 passes décisives à eux deux en Bundesliga au cours des deux dernières saisons, le jeune duo a été responsable de la forme mortelle de l’autre devant le but.

Dix des passes décisives de Sancho ont été pour Haaland, dont la réaction à la sortie de l’ailier est sans aucun doute une déception.

Haaland sait tout sur le talent de Sancho

L’année dernière, la nouvelle recrue de United a déclaré : « Nous nous combinons très bien et nous sommes en mesure d’apporter cela dans les matchs et d’aider l’équipe. Je suis vraiment content qu’il soit là.

Haaland a retourné le compliment. « Vous pouvez voir sur le terrain que c’est très bien. C’est un gars formidable”, a déclaré le Norvégien aux journalistes.

«Je profite de mon temps ici jusqu’à présent. Mes coéquipiers sont tellement bons, comme vous pouvez le voir, et cela me facilite la tâche.

« Il y a beaucoup plus à venir. C’était un samedi normal pour moi, et je vais me coucher tôt ce soir.

Alors que de nombreux fans criaient à Jack Grealish de jouer pour l’Angleterre, Sancho avait Haaland dans son coin

Haaland appelait même à ce que Sancho soit amené par l’Angleterre lors de leur dernier affrontement de l’Euro 2020 avec l’Allemagne.

Il a écrit sur Twitter: “Il est temps d’amener Sancho”, alors que son copain était assis sur le banc.

Alf-Inge, un ancien joueur de Man City et de Leeds, était tellement déçu que Dortmund perde la créativité de Sancho au profit de United, il a tout dévoilé sur Twitter.

En réponse à un tweet du journaliste Fabrizio Romano alors qu’il confirmait la nouvelle du transfert imminent, il a écrit : « F ***. Mais tout le meilleur Sancho. Tu vas nous manquer.”

La Premier League est de retour et Manchester United vs Leeds United donne le coup d’envoi du GameDay sur talkSPORT à 12h30 le samedi 14 août