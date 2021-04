Jadon Sancho et Borussia Dortmund fument alors que l’arbitre exclut de manière controversée le but de Jude Bellingham pour faute sur la star de Man City, Ederson

Jude Bellingham et Jadon Sancho n’ont pas pu cacher leurs frustrations après que le Borussia Dortmund se soit vu refuser de manière controversée un but contre Manchester City lors de leur défaite 2-1.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a sauté sur Ederson alors que le Brésilien jonglait avec le ballon avant de le dégager, réussissant à le retirer de ses orteils.

Jude Bellingham a vu de manière controversée sa grève exclue contre Man City

Bellingham a eu un orteil au ballon quelques instants avant qu’Ederson ne termine son élan, le gardien de but de la ville ne se connectant qu’avec le bas de la chaussure du milieu de terrain.

Alors qu’il commençait à se tordre sur le sol, le joueur de 17 ans s’est avancé sur le but et a poussé le ballon à la maison, seulement pour être consterné au son du sifflet de Hategan.

Parce que l’officiel roumain a sifflé avant que le ballon ne roule au fond des filets, VAR n’a pas pu être utilisé pour revoir la décision et Bellingham et ses coéquipiers de Dortmund ont protesté à l’Etihad.

S’exprimant après le match, Bellingham a exprimé sa consternation face aux officiels.

Bellingham était mécontent de l’arbitre pour avoir refusé le but

« Je pense vraiment que j’ai gagné le ballon équitablement », a déclaré Bellingham à BT Sport après le match.

«C’est un peu frustrant à un moment où ils ont tellement de caméras et tellement de téléviseurs qui regardent le match qu’ils n’attendent pas que je le mette dans le filet et le vérifie ensuite.

«C’est le football et c’est la vie, nous devons continuer, vraiment.

«Tout ce qu’on m’a dit, c’est que j’avais réservé et que ça allait être un coup franc pour eux. Je pense qu’ils auraient dû le vérifier, mais apparemment, j’ai relevé les crampons, attrapé le gardien de but et c’était une faute.

Jadon Sancho a tweeté son mécontentement en regardant le match

Les rediffusions ont clairement montré que le milieu de terrain de Dortmund avait remporté le ballon en premier

Sancho a également exprimé ses inquiétudes et a écrit: « Cet arbitre doit être vérifié », accompagnant le Tweet d’un emoji d’un individu mécontent effectuant une action de la paume du visage.

Ce n’était pas la seule décision controversée prise par Hategan dans la première moitié du quart de finale de la Ligue des champions, accordant à City une pénalité pour une botte haute d’Emre Can sur Rodri.

Pourtant, ses rougeurs ont été quelque peu épargnées par VAR car les replays ont montré que le pied n’était pas seulement pas haut, Rodri avait également manipulé le ballon.

Phil Foden a frappé à la dernière minute alors que City remportait une victoire 2-1 lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions contre Dortmund.

Phil Foden a inscrit un but gagnant à la dernière minute du temps normal pour Man City pour briser le cœur du Borussia Dortmund

Les dirigeants de la Premier League, qui poursuivaient à quatre reprises, avaient l’air de devoir se contenter d’un match nul au stade Etihad lorsque Marco Reus a égalisé pour la partie allemande à six minutes du stade Etihad.

Mais Foden, qui avait testé à deux reprises le gardien de Dortmund Marwin Hitz dans la seconde moitié d’une rencontre controversée, a riposté de près alors que le temps s’écoulait.