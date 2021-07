Jadon Sancho et Jack Grealish devraient commencer pour l’Angleterre alors que l’équipe de blagues d’Ally McCoist pourrait battre l’Ukraine avec lui jouant au CDM à l’Euro 2020

Les nouvelles ampoules Philips Hue devraient être lancées vers septembre. Ils seront plus lumineux, offriront de nouvelles options et feront probablement partie du nouveau projet MATTER, qui doit être compatible avec les protocoles Alexa Smart Home d’Amazon, HomeKit d’Apple et Weave de Google. Selon le blog Hue, Philips Hue travaille sur des sources lumineuses plus […] More