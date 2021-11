Jadon Sancho et Marcus Rashford auront leur chance alors que la formation potentielle de Mauricio Pochettino à Manchester United compte sur la jeunesse et l’intensité

Manchester United a pris son temps après une série de défaites humiliantes, mais Ole Gunnar Solskjaer a finalement été démis de ses fonctions de manager de l’équipe, et la recherche de son remplaçant est officiellement lancée.

Un Vicarage Road 4-1 humiliant par Watford de Claudio Ranieri a vu le rideau tomber sur le temps de Solskjaer à United, mettant fin à son mandat de près de trois ans sans trophée.

.

Solskjaer a atteint la fin de la route, avec Michael Carrick prenant le relais par intérim, et il pourrait y rester jusqu’à l’été si Ferguson a son mot à dire

Fergie cherche désespérément Pochettino dans la pirogue d’Old Trafford selon des sources de talkSPORT

Les géants de Manchester ont perdu l’un des meilleurs entraîneurs sans emploi lorsque Tottenham a recruté Antonio Conte début novembre, mais ils pourraient finir par attendre un homme lié aux Spurs.

Des sources de talkSPORT comprennent que Sir Alex Ferguson fait pression pour que Mauricio Pochettino prenne les rênes, et le club pourrait être heureux d’attendre l’été prochain pour l’actuel patron du Paris Saint-Germain.

Pochettino a passé près de sept ans en Premier League entre 2013 et 2019, d’abord à Southampton, avant de transformer les Spurs en challenger de trophées au niveau national et en Europe.

Pochettino a été régulièrement lié à United au fil des ans, mais avec le club conservant Solskjaer jusqu’à présent, l’Argentin a choisi de rejoindre le PSG, pour qui il a joué en tant que joueur.

.

Poch n’a pas eu le meilleur départ dans la vie en France et pourrait être tenté de retourner en Angleterre

getty

Pochettino a connu d’énormes sommets aux Spurs et pourrait aller encore plus loin avec un soutien financier important à United

Les choses ne sont pas allées bien loin à Paris cependant, Pochettino ayant perdu le titre de Ligue 1 contre Lille la saison dernière, avant de quitter la Ligue des champions avec une défaite molle en demi-finale contre Manchester City.

Son mauvais début de vie en France l’a vu lié à un retour à Tottenham, mais les choses se sont améliorées cette saison grâce à un été à succès qui a vu les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma entre autres.

Le PSG a 12 points d’avance en tête de la Ligue 1, mais cela n’a pas empêché Ferguson d’essayer de ramener le joueur de 49 ans en Angleterre.

Contrairement au 2021/22 United de Solskjaer, les équipes de Pochettino sont connues pour leur intensité et leur vitesse, et voici à quoi cela pourrait ressembler s’il se retrouvait à Old Trafford.

Rashford et Sancho, il est temps d’intensifier et de définir la norme

.

Sancho avait l’air de classe mondiale en Allemagne, mais n’a pas encore marqué de but ou aidé United, Poch pourrait-il réveiller l’homme de 73 millions de livres sterling?

En tant que manager célèbre pour avoir transformé les jeunes en stars, la formation de United verrait probablement Marcus Rashford et Jadon Sancho avoir l’opportunité d’impressionner, venant à l’intérieur pour soutenir Cristiano Ronaldo dans un étroit 4-2-3-1.

Ce sont des choix minces en défense avec un dos quatre qui se trie en grande partie, mais il y aurait un élan supplémentaire sur ceux devant pour aider à porter la charge.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.