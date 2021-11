Jadon Sancho et Phil Foden étaient des coéquipiers de Manchester City, ont eu un moment de poignée de main maladroit mais la star de Man United est maintenant en difficulté tandis que le copain anglais prospère sous Pep Guardiola

Jadon Sancho et Phil Foden ont déjà partagé un terrain à Manchester City, mais maintenant leurs carrières sont parties dans des directions opposées.

Sancho, maintenant à Manchester United, a joué dans l’académie de City avant de partir pour rejoindre le Borussia Dortmund en 2017, mais a eu des difficultés depuis son retour en Angleterre, tandis que Foden est devenu un membre clé de l’équipe de Pep Guardiola.

Sancho et Foden ont eu des carrières différentes depuis leur temps ensemble à l’académie de Man City

Cela n’a pas été facile pour Sancho à United après son arrivée estivale de 74 millions de livres sterling

Foden, quant à lui, s’avère indispensable à son lcub d’enfance

Alors qu’ils se préparent à se rencontrer en tant qu’adversaires dans le derby de Manchester ce week-end, en direct sur talkSPORT, Sancho et Foden ont eu des chemins uniques qui les ont conduits là où ils sont aujourd’hui.

De leurs jours à l’académie à leur appartenance à la même équipe lors de l’Euro 2020, ces deux-là ont eu des carrières remarquables en peu de temps.

À l’académie, Sancho et Foden ont partagé de nombreux moments réussis ensemble.

En 2016/17, ils se sont associés à plusieurs reprises et à eux deux, ils ont contribué à 23 buts et 10 passes décisives en 34 matchs de Premier League U18.

Le point culminant de cette saison, cependant, est survenu pendant leur séjour en Inde lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans, où ils ont joué le rôle principal dans le succès de l’Angleterre en aidant à battre l’Espagne 5-2 en finale.

Et la mentalité de gros gibier de Sancho était évidente pendant ce qui semblait être un moment glacial.

Lors d’un match de l’UEFA Youth League contre l’Atletico Madrid, Sancho était remplacé et alors qu’il sortait, Foden – son remplaçant – a tenté de lui serrer la main.

Cependant, le premier a montré son mécontentement d’avoir été retiré et a refusé le geste au grand désarroi apparent de son coéquipier.

Foden était perplexe face à la décision de Sancho

Aucun des deux n’était heureux car Sancho ne voulait clairement pas se retirer et Foden n’a pas reçu sa poignée de main

Comme tout joueur qui est remplacé alors qu’il ne veut pas l’être, Sancho s’est assis sur le banc dans une apparente bouderie

Sancho était à peu près imparable au Borussia Dortmund et a remporté la coupe d’Allemagne lors de sa dernière saison

Il n’y avait cependant aucune animosité. Il semblait que c’était simplement Sancho sachant qu’il était l’une des plus grandes stars de City et qu’il était sur le point de faire son entrée dans la première équipe.

Et cette confiance en soi signifiait qu’il ne pouvait pas attendre sa chance, ce qui l’a conduit à déménager en Allemagne à l’âge de 17 ans, Dortmund lui payant 8 millions de livres sterling.

En quatre ans au Signal Iduna Park, Sancho a illuminé la ligue avec une série de performances éblouissantes couplées à de nombreux buts et passes décisives.

Après avoir flirté avec un déménagement à Manchester United pendant quelques saisons, un accord a finalement été conclu dans la fenêtre de transfert d’été 2021 qui l’a vu revenir à Manchester mais dans une chemise rouge.

Pendant ce temps, pendant ces quatre années où Sancho développait son art en Allemagne, Foden a attendu patiemment son opportunité sous Guardiola à City.

Au départ, il était un peu joueur, mais au cours des deux dernières saisons, il s’est épanoui sous la tutelle de l’Espagnol et est maintenant devenu l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de City.

Avec cinq buts et quatre passes décisives en 12 matchs cette saison, Foden ne fait que grandir de plus en plus.

Foden a marqué son cinquième but toutes compétitions confondues contre le Club de Bruges en Ligue des Champions

Depuis leurs jours à l’académie, les choses ont radicalement changé pour les deux.

Ayant fait partie de la même équipe à l’Euro 2020 et entrant dans le tournoi en excellente forme, Sancho a connu des difficultés depuis son retour en Angleterre.

À tel point qu’il a été exclu de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate avant les matchs de novembre.

Depuis qu’il a malheureusement manqué son penalty contre l’Italie en finale et qu’il a été consolé par son ancien coéquipier de Man City Foden, les choses ne se sont pas bien passées pour l’ailier des Red Devils.

.

Le duo a passé beaucoup de temps ensemble en dehors du terrain pendant l’Euro 2020

Foden est allé réconforter Sancho après avoir sauvé son coup de pied lors de la finale de l’Euro 2020

Foden, quant à lui, devrait signer un nouveau contrat de six ans dans son club d’enfance.

De partager le terrain ensemble et de gagner pour l’Angleterre, ils se retrouvent maintenant de part et d’autre de la rivalité de Manchester.

Après avoir été irrité par son remplacement il y a plusieurs années, il semble presque certain que Sancho prendra sa place sur le banc à Old Trafford lors de l’un des plus gros matchs de la saison de son club.

Manchester United vs Manchester City est en direct sur talkSPORT à 12h30 le samedi 6 novembre