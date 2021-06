Jadon Sancho et Raphael Varane achèvent les transferts et Paul Pogba signe un nouveau contrat

in

Manchester United est prêt pour une énorme fenêtre de transfert d’été et pourrait le commencer avec un accord massif pour Jadon Sancho.

talkSPORT vous a annoncé que le Borussia Dortmund avait demandé aux Red Devils de payer un prix demandé «à prendre ou à laisser» d’un montant initial de 77 millions de livres sterling, plus des ajouts.

Dortmund laissera Sancho partir pour une somme plus petite dans la fenêtre de transfert actuelle et United pourrait en profiter

Ils auraient déjà convenu de conditions personnelles avec le joueur, ce qui est de bon augure pour le transfert.

United a poursuivi le joueur, actuellement à l’Euro 2020 avec l’Angleterre, l’été dernier, mais n’a pas réussi à répondre aux demandes massives de 117 millions de livres sterling de Dortmund.

Maintenant, cependant, il s’agit peut-être simplement de savoir quand, plutôt que si, il signe pour le club – et quel énorme coup de pouce ce serait pour le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Et plus est à venir aussi avec Paul Pogba apparemment prêt à signer un nouvel accord à Old Trafford.

L’avenir de Pogba domine toujours les gros titres mais il pourrait bien les faire taire avec un renouveau

Il a été rapporté que le joueur de 28 ans se verra proposer un nouveau contrat de cinq ans d’une valeur de 400 000 £ par semaine.

Cela ferait de la star de l’Euro 2020 de France le joueur le mieux payé de Premier League, devant son coéquipier David de Gea.

Le gardien de but est actuellement le meilleur gagnant de Man United avec 375 000 £ par semaine.

Cela placerait également Pogba devant le salaire de 385 000 £ par semaine de Kevin De Bruyne à Man City.

Solskjaer a un grand été à venir alors qu’il cherche à transformer son équipe en challengers du titre de Premier League

Et United pourrait ne pas s’arrêter là non plus. Leur défense a, à l’occasion, suscité des critiques, Victor Lindelof étant considéré comme un maillon faible.

La star du Real Madrid et de la France Raphael Varane pourrait être l’homme qui remplacera le Suédois.

Il a passé 10 saisons en Espagne mais a apparemment été frustré que les chefs de Los Blancos n’aient pas accordé la priorité à un nouvel accord pour lui.

Au lieu de cela, ils ont ouvert des pourparlers avec Luka Modric, Lucas Vazquez et Sergio Ramos avant lui, ce dernier ayant choisi de quitter le Bernabeu cet été.

Maintenant, on dit que Varane est en train de bloquer une prolongation de deux ans et n’a que 12 mois pour s’acquitter de son contrat actuel.

Cela pourrait voir ses agents rencontrer les chefs de Man United dès cette semaine avec un accord potentiel de 50 millions de livres sterling sur les cartes.

Varane est l’un des meilleurs défenseurs de la planète depuis près d’une décennie maintenant À quoi pourrait ressembler Manchester United la saison prochaine…

Nous pensons que vous conviendrez que garder Pogba, tout en signant Sancho et Varane, est un sacré coup pour les Red Devils.

Pogba conservera bien sûr une place au milieu de terrain de Solskjaer et devrait jouer aux côtés de Bruno Fernandes, leur créateur en chef, avec l’as écossais Scott McTominay assis derrière eux dans un rôle défensif, permettant au duo devant lui de faire des bêtises.

La starlette anglaise Sancho débutera sur l’aile droite, mais son arrivée renforcera leurs larges options dans l’ensemble, car il peut également jouer à gauche.

Mason Greenwood est le joueur le plus susceptible de souffrir de ces mouvements avec son compatriote prenant sa place sur le flanc, tandis que Daniel James se demandera également de combien de temps de jeu il disposera la saison prochaine.

Pendant ce temps, Varane s’installe facilement à la place de Lindelof avec Harry Maguire à ses côtés, tandis que Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka seront à l’arrière.

Dean Henderson pourrait également se voir entrer en tant que non de Solskjaer. 1 pour la campagne 2021/22 devant De Gea.

Et après avoir signé une prolongation de contrat, il est probable qu’Edinson Cavani sera leur attaquant principal et Marcus Rashford commencera sur l’aile gauche.

Cette équipe pourrait-elle remporter le titre de Premier League la saison prochaine ?