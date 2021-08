Jadon Sancho et Raphael Varane sur le banc de Manchester United pour le choc de Southampton alors qu’Ole Gunnar Solskjaer fait attendre les fans pour des débuts complets

in

Après leurs gros transferts d’argent du Borussia Dortmund et du Real Madrid, Jadon Sancho et Raphael Varane devront attendre leurs débuts en championnat alors que Manchester United affrontera Southampton.

Sancho est sorti du banc la semaine dernière lors de la victoire 5-1 des Red Devils contre ses rivaux Leeds United et doit toujours attendre pour figurer dès la première minute.

.

Sancho est sorti du banc contre Leeds la semaine dernière

Varane a été annoncé la semaine dernière devant les fidèles d’Old Trafford et le vainqueur en série devra également attendre son premier avant-goût du football anglais.

L’été a été extrêmement positif jusqu’à présent pour le manager Ole Gunnar Solskjaer. Ces deux joueurs exceptionnels ont renforcé l’équipe ainsi que les excellentes performances et résultats de la première journée.

Le défenseur français pourrait être la pièce manquante de la défense de United et avec une ligne de fond potentielle de lui, le capitaine Harry Maguire et les arrières latéraux Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw, le club ira sûrement loin cette saison.

S’adressant à talkSPORT, l’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, a déclaré: “S’il commence, je pense qu’ils ont la meilleure défense de la ligue. Luke Shaw, Varane, Maguire et Wan-Bissaka sont la meilleure défense de la ligue.

« C’est ce qu’ils réclamaient dans les matchs.

.

Varane pourrait être la dernière pièce du puzzle pour Solskjaer

« Lindelof va bien, mais il a une erreur en lui. Varane n’a pas d’erreur en lui. Il n’est pas un non-sens.

“Maguire est celui qui va jouer avec, courir avec le ballon et qui mieux que Varane, l’un des demi-centres les plus rapides de la ligue maintenant, juste là-bas en disant” allez Maguire, vous allez là-bas, si vous perds-le, je suis de retour ici avec Wan-Bissaka pour ranger pour toi ».

“Je suis excité de le voir, j’espère qu’il jouera.”

Mais lorsque les équipes ont été annoncées, il faisait partie des remplaçants, ce qui signifie que nous devrons attendre encore un peu pour voir à quel point cette défense pourrait être bonne.

Southampton XI: Alex McCarthy, Tino Livramento, Jack Stephens, Mohammed Salisu, Romain Perraud, Oriol Romeu, James Ward-Prowse (C), Theo Walcott, Moussa Djenepo, Che Adams, Adam Armstrong

Sous-marins: Fraser Forster, Jan Bednarek, Kyle Walker-Peters, Yan Valery, Ibrahima Diallo, Mohammed Elyounoussi, Nathan Tella, Nathan Redmond, Shane Long

Man United XI: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire (C), Victor Lindelof, Luke Shaw, Nemanja Matic, Fred, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Antony Martial, Mason Greenwood

Sous-marins: Tom Heaton, Diogo Dalot, Raphael Varane, Scott McTominay, Donny Van de Beek, Jesse Lingard, Juan Mata, Dan James, Jadon Sancho