Jadon Sancho, la cible de transfert «inexpérimentée» de Manchester United, a plus de minutes de Ligue des champions que Mason Mount et Harry Maguire, mais n’a pas la chance de l’Angleterre de Gareth Southgate

L’Angleterre a utilisé 17 joueurs en deux matchs à l’Euro 2020, mais un homme n’a pas eu un seul moment sur le terrain bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs de l’équipe – Jadon Sancho.

Le patron de Three Lions, Gareth Southgate, a ses raisons de laisser de côté l’objectif de transfert de Manchester United et a abordé ce problème après le match nul avec l’Écosse à Wembley.

Sancho n’a pas encore pris le terrain pour l’Angleterre, ce qui est une surprise compte tenu de son talent exceptionnel

“Nous avons des options explosives et beaucoup d’entre eux sont de jeunes joueurs et vivent un grand tournoi pour la première fois”, a expliqué Southgate.

« Donc, en tant que personnel d’entraîneurs, nous sommes réalistes quant à nos attentes envers eux en tant qu’individus.

«Jadon fait partie de ce mélange. Il s’est bien entraîné ces derniers jours et bien sûr, nous avons ces options et ces décisions à prendre.

Vous pouvez hocher la tête poliment et comprendre, c’est son premier tournoi, mais Sancho était en lice pour une place à la Coupe du monde 2018 et joue au plus haut niveau depuis trois ans maintenant.

Après une longue période de lune de miel, les fans commencent à allumer Southgate et laisser de côté Sancho n’aide pas sa cause

Avec le Borussia Dortmund, il joue en Allemagne et depuis le début de la saison 2018/19, il a marqué 37 buts en Bundesliga et réalisé 41 passes décisives en seulement 92 matches de championnat.

Cela représente 0,85 buts par match dans l’une des cinq meilleures divisions européennes. Comment il n’a pas eu de chance jusqu’à présent est, poliment, surprenant.

Sancho a également trois buts et cinq passes décisives pour l’Angleterre, ce qui n’est pas un mauvais résultat étant donné qu’il n’a commencé que 10 de ses 19 sélections, même si certains pensaient que ses performances n’étaient pas à plein régime.

Il est également l’une des rares stars des Three Lions à avoir une expérience en Ligue des champions.

En trois saisons et 21 apparitions, il a joué 1 472 minutes de football dans la compétition, inscrivant cinq buts et six passes décisives.

Mount a peut-être remporté la Ligue des champions mais Sancho a plus joué dans la compétition

Pendant ce temps, Declan Rice, Kalvin Phillips, Jordan Pickford, Tyrone Mings, Jack Grealish n’ont pas encore joué en Ligue des champions dans leur carrière, mais ne sont pas encore considérés comme « inexpérimentés » comme Sancho.

Même le vainqueur de la Ligue des champions Mason Mount (1211 minutes) a moins joué dans la compétition que l’ailier de Dortmund.

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, n’a joué que 450 minutes dans la compétition d’élite européenne, tandis que Marcus Rashford – qui a précédé Sancho contre l’Écosse – n’a joué que 18 minutes de plus que lui à ce niveau.

Mais il semble que ses apparitions en Angleterre l’aient laissé tomber, selon l’expert du football européen Mark Langdon.

“Je ne suis pas trop surpris car Southgate n’est jamais tombé amoureux de Jadon Sancho”, a-t-il déclaré à Trans Europe Express de talkSPORT.

Sancho a même remporté le DFB-Pokal – la FA Cup allemande – cette saison mais ne peut toujours pas y jeter un œil

“J’ai vraiment l’impression que les supporters anglais n’ont pas vu le meilleur de Jadon Sancho.

«Il n’a certainement pas montré tous ses meilleurs moments à Dortmund et nous les avons vus quand il entre et coupe de la gauche.

« Vous devez laisser quelqu’un de côté. [Marcus] Rashford et [Jack] Grealish – il a peut-être estimé qu’il avait suffisamment d’options sur le large.

Sancho a plus joué avec un poulet en caoutchouc à l’entraînement qu’il ne l’a fait à l’Euro 2020

Le match nul avec l’Écosse a fait de l’absence de Sancho un sujet de discussion encore plus important et étant donné que Southgate a 26 hommes à sa disposition, Jamie O’Hara veut le voir avoir une chance contre la République tchèque.

“Vous ne pouvez pas continuer à jouer avec les mêmes joueurs parce que vous finirez par vous heurter à une équipe meilleure que vous et que vous serez battu – puis vous serez éliminé.” a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

Le record d’Angleterre de Sancho

Casquettes – 19

Départs – 10

Buts – 3

Aides – 5

Victoires – 13

Tirages au sort – 2

Pertes – 4

« Vous avez sûrement une chance de le mélanger maintenant. Jouons Sancho, ne jouons pas deux milieux de terrain titulaires.

« Nous jouons contre la République tchèque, nous avons terminé dans le groupe. Rafraîchissons-le un peu et expérimentons, et essayons de voir ce que ces autres joueurs peuvent faire.

“Ce n’est pas seulement 11 joueurs, nous avons 26 joueurs.”

S’il n’a même pas l’occasion de quitter le banc contre la République tchèque mardi soir, alors Southgate sera vraiment grillé à propos de son manque de temps de jeu.