Jadon Sancho, la nouvelle recrue de Manchester United, a remis un numéro de maillot emblématique

La star anglaise Jadon Sancho s’apprête à signer pour Manchester United (Photo: .)

Jadon Sancho se verra remettre le maillot emblématique n ° 7 à Manchester United après que le Borussia Dortmund a finalement conclu un accord de transfert avec le club de Premier League d’une valeur initiale de 72,6 millions de livres sterling.

Après une longue poursuite – Manchester United a commencé à suivre Sancho il y a plus de 12 mois – le joueur de 21 ans devrait enfin devenir un joueur des Red Devils après avoir signé un contrat de cinq ans à Old Trafford, selon ..

L’accord lucratif de United avec l’équipe de Bundesliga Dortmund signifie que Sancho deviendra le deuxième footballeur anglais le plus cher de l’histoire, derrière son futur coéquipier Harry Maguire, qui a coûté 80 millions de livres sterling.

Sancho portera le maillot n°7 à Old Trafford, qui a été rendu célèbre par George Best dans les années 1960 et a également été porté par Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo.

Le Borussia Dortmund a déclaré à Sancho qu’il serait autorisé à continuer cet été si un club atteignait son évaluation, et ils ont finalement été satisfaits de l’offre de United après un certain nombre d’approches.

Sancho, qui fait actuellement partie de l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020, entreprendra désormais un examen médical avant son dévoilement officiel en tant que joueur de Manchester United.



Man Utd a conclu un accord pour signer Sancho du Borussia Dortmund (Photo: .)

Alors qu’il a à peine disputé l’Euro et qu’il était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 2-0 des huitièmes de finale contre l’Allemagne mardi, Sancho a connu une autre campagne impressionnante en Allemagne la saison dernière.

Manchester United a terminé deuxième de la Premier League la saison dernière et a atteint la finale de la Ligue Europa, et Ole Gunnar Solskjaer espère que Sancho et quelques ajouts supplémentaires pourront aider les Red Devils à se battre pour les grands honneurs la saison prochaine.

Solskjaer espère toujours signer un nouveau partenaire d’arrière central pour le capitaine du club Harry Maguire – Raphael Varane et Pau Torres sont devenus des cibles – tandis qu’un arrière droit pour créer une compétition pour Aaron Wan-Bissaka est à l’étude.

