Jadon Sancho: la star anglaise renvoyée à Manchester United – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Jadon Sancho, ne serait pas impliquée dans le reste de la trêve internationale et serait de retour au club.

Le talentueux attaquant s’adapte toujours à sa nouvelle équipe et même s’il n’en est qu’à ses débuts, il semble qu’il lui faudra du temps avant de pouvoir montrer sa qualité indéniable.

Sancho était sur le radar d’Ole Gunnar Solskjaer depuis longtemps et United a finalement eu son homme cet été.

Assez ironiquement, il n’était pas la seule superstar à signer en tant que légendaires transferts norvégiens scellés pour Raphael Varane et Cristiano Ronaldo.

Le premier a été remarquable lors de ses débuts contre les Wolves, tandis que le dernier devrait faire ses débuts lors du prochain match du club.

Selon le site officiel de l’équipe nationale d’Angleterre, après une évaluation plus approfondie, Sancho a été renvoyé aux Diables rouges et ne jouera aucun rôle dans les affrontements internationaux contre Andorre et la Pologne.

L’ailier sensationnel souffre toujours d’un coup mineur mais devrait toujours être disponible pour Solskjaer pour le match contre Newcastle.

The Peoples Person a couvert la nouvelle lors de sa première apparition. Sancho s’est blessé, mais c’était de retour le premier du mois.

Les fans de l’époque ont appelé l’ancien joueur du Borussia Dortmund à revenir à Manchester plutôt que de le risquer pour les matches de l’Angleterre.

Il semble que Gareth Southgate a finalement cédé et a permis à Sancho de revenir et de se concentrer sur son rétablissement à la place.

Les supporters seront ravis de savoir que le coup n’affectera pas Manchester United, mais il reste à voir s’il sera jugé suffisamment en forme pour commencer ou s’il devra s’asseoir sur le banc.

Les deuxièmes débuts attendus de Ronaldo atténueraient certainement le coup de l’absence potentielle de Sancho dans le onze de départ.