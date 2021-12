Jadon Sancho: la star de Manchester United impressionne contre Burnley – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Jadon Sancho, se sentira satisfait de lui après un affichage positif lors de la victoire contre Burnley.

Le jeune Anglais s’est offert un départ rare et s’est assuré de faire sa marque, en récompensant la confiance que lui a témoignée Ralf Rangnick.

Le match de Jadon Sancho en chiffres contre Burnley : 93% de précision de passe

61 touches au total

42 passes réussies

21/23 troisièmes derniers passages

3/4 croix complétées

2/2 plaqués gagnés

1 chance créée Tellement bon dans les espaces restreints. pic.twitter.com/yHezS3EEmq – Statman Dave (@StatmanDave) 30 décembre 2021

Sancho a également forcé Burnley à encaisser un but contre son camp après une course folle et ce qui semblait être une belle finition.

Une légère déviation a montré qu’il était possible que le tir de l’ancien homme du Borussia Dortmund soit initialement hors cible.

Malheureusement, cela signifiait qu’il n’avait pas marqué de but bien mérité, mais ses statistiques globales sont toujours positives et témoignent d’une bonne performance.

Il ne fait aucun doute qu’il y avait encore quelques choses qu’il aurait pu faire mieux, mais étant donné qu’il était un peu rouillé et qu’il s’adapte toujours à son nouvel environnement, c’était une démonstration sur laquelle il pouvait s’appuyer.

Les fans espèrent qu’il pourra continuer à s’améliorer et à montrer le type de forme cohérente qu’il a montré en Allemagne.

Le talent est évidemment là et il s’agit simplement de le nourrir et de l’aider à continuer à grandir à son rythme.