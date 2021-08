Jadon Sancho: la star de Manchester United réagit à ses débuts de rêve – Man United News And Transfer News

in

La dernière recrue de Manchester United, Jadon Sancho, a réagi en faisant ses débuts lors de la défaite 5-1 de Leeds United.

L’Anglais sensationnel n’a pas pu être en forme à temps pour le onze de départ, mais Ole Gunnar Solskjaer l’a amené alors que le résultat était déjà scellé.

United a commencé avec un groupe de Paul Pogba, Bruno Fernandes, Daniel James et Mason Greenwood en l’absence de Sancho.

Il est sûr de dire qu’ils n’avaient pas nécessairement besoin de lui, même si s’il avait été sur le terrain, le score aurait peut-être été encore plus élevé.

Sancho sera probablement alimenté au goutte-à-goutte jusqu’à ce qu’il soit en pleine forme, bien que Solskjaer ait laissé entendre qu’il semble être en bonne forme physique.

Premières minutes en rouge,

quel début de saison !

Lien PP x BF 🥶 pic.twitter.com/nfifkTYll4 – Jadon Sancho (@Sanchooo10) 14 août 2021

🤩 @Sanchooo10 est arrivé 👋#MUFC | #MUNLEE pic.twitter.com/XadfZEwi6R – Manchester United (@ManUtd) 14 août 2021

Les débuts de Sancho ont été un peu perdus dans le moment en raison du spectacle sensationnel de Pogba et Bruno, le premier obtenant quatre passes décisives et le second un brillant triplé.

Le dévoilement officiel de Raphael Varane devant un Old Trafford bondé a également un peu volé le tonnerre.

United espère que leurs deux signatures de stars seront rapidement installées afin d’avoir un impact sur la saison à venir.

Peut-être qu’une feuille blanche aurait été conservée si Varane avait commencé, bien que Victor Lindelof ait remporté les éloges de beaucoup pour sa performance.

Il ne fait aucun doute que Sancho finira par prouver sa valeur et les fans sont impatients de voir sa carrière se dérouler au Theatre of Dreams.