Jadon Sancho: Manchester United affiche une amélioration sensationnelle de sa forme – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Jadon Sancho, a époustouflé les fans avec sa performance époustouflante pour l’Angleterre lors du choc contre Andorre et les statistiques prouvent certainement à quel point il était bon dans la nuit.

Le match de Jadon Sancho en chiffres contre Andorre : 88% de précision de passage

66 touches au total

5 tentatives de dribbles

4 chances créées

4 tentatives de croisement

3 croisements réussis

3 dribbles réussis

3 grandes chances créées

2 passes décisives Excellente performance créative. 🅰️🅰️ pic.twitter.com/elpCo6e76t – Statman Dave (@StatmanDave) 9 octobre 2021

Les fans avaient également ceci à dire à son sujet:

Jadon Sancho revient de cette trêve internationale pour démolir la Premier League. Écoutez-moi bien. Nous vous avons donné une longueur d’avance. pic.twitter.com/uOY8wcavpW – (@Caleb_Mufc) 9 octobre 2021

Jadon Sancho est de retour. Vous allez tous payer pour votre manque de respect. Heures effrayantes. – Trey (@UTDTrey) 9 octobre 2021

Les performances de Jadon Sancho – pour #mufc et l’Angleterre – viennent de devenir de plus en plus fortes depuis sa maladie au début de la saison. – (@utdrobbo) 9 octobre 2021

Sancho a eu du mal à aller de l’avant cette saison, mais ce sont en grande partie des fans rivaux qui le critiquent plutôt que les propres supporters de United.

On comprend que le jeune sensationnel a besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement et qu’il n’a pas été aidé par un manque de pré-saison et une maladie.

Il ne fait aucun doute que Sancho finira bien par devenir bon, mais les fans espèrent toujours que ce sera cette saison plutôt que la suivante.

Après tout, les supporters fondent de grands espoirs sur un défi pour le titre et auront besoin de tous les talents dont le club a la capacité et de tirer pour y parvenir.

La position d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager est déjà menacée malgré les Red Devils qui occupent la quatrième place et cela est dû aux attentes élevées ainsi qu’aux mauvaises performances même lorsque les résultats ont fonctionné.

Sancho a également mis du temps à lancer la saison précédente, mais a néanmoins terminé la campagne avec des buts et des passes décisives à deux chiffres.