Jadon Sancho: Manchester United annonce un nouveau numéro, les fans ont des sentiments mitigés – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont réagi de différentes manières après l’annonce du nouveau numéro de Jadon Sancho.

Beaucoup s’attendaient à ce que le jeune ailier reçoive le maillot emblématique numéro sept car son transfert est attendu depuis longtemps.

Les supporters reconnaissent le talent de Sancho et son potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale et l’on s’attendait donc à ce qu’il reçoive un numéro approprié.

Edinson Cavani détient actuellement le maillot numéro sept et certains fans ont même plaisanté en disant qu’il avait brisé la malédiction, à la suite de mauvaises performances d’Alexis Sanchez et d’Antonio Valencia.

L’Uruguayen expérimenté a connu une première saison explosive et il semble qu’il ne soit pas encore prêt à abandonner le maillot.

Nouveaux chiffres pour @Sanchooo10 👀📞 👉 2️⃣5️⃣#MUFC – Manchester United (@ManUtd) 23 juillet 2021

Ne frappe pas aussi bien mais nous aurons JS7 la saison prochaine next – Trey (@UTDTrey) 23 juillet 2021

Notre héritage perdure. pic.twitter.com/rZayj1S6nV – … (@Broonoooooo) 23 juillet 2021

2+5 = 7 pic.twitter.com/AOfU2iwCHM – ManUnitedMedia (@ManUnitedMedia) 23 juillet 2021

J’espère qu’il en aura 7 l’année prochaine. Peu m’importe ce qu’il portera cette année. – Vishy (@vishy_united) 23 juillet 2021

#JS25 pendant un an jusqu’à ce que le #7 soit gratuit.

Ronaldoesque.. – ً (@TheFergusonWay) 23 juillet 2021

25 pour 25 G/A cette année innit? pic.twitter.com/lZ4qEE4Prb – Rounak Thadani (@RounakThadani) 23 juillet 2021

Bien sûr, alors que certains fans sont contrariés, la majorité acceptent la nouvelle avec légèreté et sont prêts à attendre de voir Sancho suivre les traces de Cristiano Ronaldo et George Best.

Cavani ne prévoyait de rester qu’un an de toute façon, cela signifie donc que le maillot sera gratuit pour la saison suivante.

Sancho peut commencer la saison avec un peu moins de pression sans le maillot et naturellement, les fans s’attendront à ce qu’il doive s’adapter à son nouvel environnement de toute façon.