Jadon Sancho marque contre le club d’enfance de Chelsea alors que Jorginho fait amende honorable pour une erreur précoce lors du match nul contre Manchester United

Jadon Sancho a marqué deux buts lors de ses deux dernières apparitions avec Manchester United alors que son équipe a obtenu un match nul 1-1 contre Chelsea.

L’attaquant, qui a soutenu les Blues dans son enfance, a calmement rentré le ballon au début de la seconde mi-temps après avoir capitalisé sur l’erreur de Jorginho.

.

Sancho commence à aimer la vie à Man United maintenant

.

Mais cela n’a pas suffi pour remporter la victoire car le penalty de Jorginho a permis aux deux équipes de partager le butin

Mais Jorginho a fait amende honorable pour avoir été dépossédé avant le but en marquant un penalty après que Thiago Silva a été repoussé par Aaron Wan-Bissaka dans la surface.

Chelsea a créé beaucoup plus d’opportunités dans le concours palpitant de Stamford Bridge avec Callum Hudson-Odoi ayant un premier effort sauvé par David de Gea, tandis que l’effort à longue distance d’Antonio Rudiger s’est écrasé contre la barre transversale.

L’effort de Timo Werner dans le but a été bloqué par Wan-Bissaka, tandis que Ruben Loftus-Cheek aurait pu faire mieux avec une tête libre sur corner.

Cependant, les visiteurs l’ont peut-être gagné à la fin, mais Fred n’a pas réussi à exécuter une puce depuis le bord de la surface car les deux parties ont partagé le butin dans un match qui a vu Cristiano Ronaldo sur le banc pour commencer.

.

Michael Carrick regrettera-t-il de ne pas avoir lancé Ronaldo ? Et puis retirer Sancho pour lui peu de temps avant que Chelsea n’égalise ?

Dernières nouvelles. Plus suit.

