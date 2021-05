Jadon Sancho montre pourquoi Manchester United et l’Angleterre ne devraient pas l’oublier avant le mercato d’été et l’Euro 2020

Cela allait toujours être difficile de battre la saison dernière pour Jadon Sancho.

Avec 20 buts et 17 passes décisives en 44 apparitions, le jeune ailier du Borussia Dortmund a été présenté comme le prochain grand succès de Manchester United et de l’Angleterre.

Sancho a joué lorsque Dortmund a remporté la Coupe d’Allemagne hier soir

Mais le scénario que nous avons tous écrit pour le joueur de 21 ans ne s’est pas exactement déroulé.

Ce grand transfert vers United n’a pas eu lieu, ses chiffres ont baissé cette saison et il est soudainement difficile de lui trouver une place dans le onze de départ de l’Angleterre pour l’Euro 2020.

Les blessures ont signifié qu’il a raté le dernier tour des matchs de l’Angleterre en mars et une violation des restrictions COVID lui a valu une place sur la liste des vilains de Gareth Southgate en octobre.

Pendant tout ce temps, Mason Mount, Phil Foden et Jack Grealish sont apparus comme des options qui ont même jeté le doute sur des habitués de l’Angleterre tels que Raheem Sterling et Marcus Rashford.

Sancho nous a tous envoyé un rappel en temps opportun jeudi soir

Cependant, jeudi soir, on nous a rappelé que Sancho reste l’une des étoiles les plus brillantes du monde.

Il aurait été le plus jeune joueur à marquer deux fois lors de la finale de la Coupe d’Allemagne si Erling Haaland, 20 ans, n’avait pas également décroché un doublé lors du combat 4-1 de Dortmund contre le RB Leipzig.

Il s’agissait des 15e et 16e buts de la saison de Sancho toutes compétitions confondues, d’autant plus impressionnant compte tenu de son absence pour blessure pendant plus d’un mois.

“Il n’a clairement pas été assez surveillé car si vous regardez ses performances en 2021, elles ont été exceptionnelles”, a déclaré dimanche l’expert du football européen Kevin Hatchard au Trans European Express.

En vérité, Sancho n’a pas du tout baissé

«Il a marqué des buts, fait des buts et attrapé des matchs par la peau du cou comme il le fait.

«Il a veillé à ce qu’il revienne, se retrouve dans la bonne position et l’entraîneur a travaillé très dur avec lui pour être un joueur à deux.

«Je pense qu’il doit faire partie de l’équipe d’Angleterre. Ce serait une grosse erreur de ne pas le prendre.

Jadon Sancho en 2019/20 (toutes compétitions)

Jeux: 44

Buts: 20

Aides: 17

Jadon Sancho en 2020/21 (toutes compétitions)

Jeux: 36

Buts: 16

Aide: 13

Sur TransferMarkt, l’Anglais est considéré comme le sixième joueur le plus précieux du football mondial selon leurs estimations actuelles.

À peine la marque de quelqu’un qui a cessé de bouillir.

Haaland est l’un des joueurs devant lui, et la finale de la nuit dernière a permis d’expliquer le récit autour de Sancho cette saison.

Il est fort possible que nous ayons tous été trop distraits par les chiffres de Haaland, ces liens interminables avec Manchester United, pour donner à Sancho le même niveau d’appréciation.

Haaland a volé la vedette à Sancho cette saison

En effet, il est difficile de s’extasier sur quelqu’un en des termes aussi élogieux lorsque Sancho n’est même pas le joueur le plus impressionnant de son club. Son tonnerre a été volé, si vous voulez.

Mais les performances scandaleuses de Haaland cette saison ont souvent été le produit de la créativité de Sancho – et elles ne signifient certainement pas que nous devrions oublier la star anglaise.

United ne l’a certainement pas fait et il n’est pas surprenant que les rumeurs auxquelles nous nous sommes habitués l’été dernier font le tour ce matin, avec des informations sur un éventuel échange de Jesse Lingard entre les Red Devils et Dortmund.

Et avec le match d’ouverture de l’Euro 2020 en Angleterre dans moins d’un mois, nous ne pensons pas que Southgate aura oublié Sancho non plus.