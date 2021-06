Jadon Sancho n’est même pas sur le banc pour l’Angleterre contre la Croatie alors que la star de Dortmund et Ben Chilwell de Chelsea sont tous deux exclus de l’équipe de 23 joueurs pour le match d’ouverture de l’Euro 2020

in

Jadon Sancho a été complètement exclu de l’équipe d’Angleterre pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie.

La starlette de 21 ans ne sera même pas disponible sur le banc car Gareth Southgate a choisi de le nommer comme l’un des trois à manquer.

Sancho inspecte le terrain de Wembley – mais il ne jouera aucun rôle contre la Croatie

Chaque nation a amené une équipe de 26 hommes au tournoi avec seulement 23 autorisés à être sélectionnés pour les jours de match.

Les trois exclusions de l’Angleterre pour le premier match de la Croatie sont Sancho, Ben Chilwell et Harry Maguire, blessé.

Gareth Southgate s’est étonnamment tourné vers Kieran Tripper pour jouer à gauche des quatre arrières, avec Luke Shaw sur le banc.

Kalvin Phillips et Declan Rice commencent la base d’un milieu de terrain qui a Mason Mount dans un rôle plus avancé, avec Raheem Sterling et Phil Foden jouant de chaque côté du capitaine Harry Kane.

Jack Grealish doit se contenter d’une place sur le banc, avec le capitaine de Liverpool Jordan Henderson, qui n’est toujours pas en pleine forme.

Angleterre XI : Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane.

Sous-marins anglais : Shaw, Grealish, Jordan Henderson, Rashford, Dean Henderson, Coady, Calvert-Lewin, White, Johnstone, James, Saka, Bellingham.

Croatie XI : Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Rebic, Kramaric, Perisic.

Sous-marins de la Croatie : Brekalo, Kalinic, Vlasic, Budimir, Pasalic, Skoric, Badelj,

Petkovic, Juranovic, Sluga, Bradaric, Ivanusec.

Trippier joue à gauche bien qu’il soit arrière droit de métier

Des points d’interrogation ont déjà été soulevés sur la décision de Southgate de commencer Trippier à l’arrière gauche contre Shaw ou Chilwell.

Le spécialiste de talkSPORT et ancien attaquant anglais, Darren Bent, a déclaré: «Attendez une seconde – vous choisissez un arrière droit pour jouer à l’arrière gauche devant deux très bons arrières gauches qui y jouent chaque semaine?

« C’est ce que je ne comprends pas.

“Kieran Trippier, je comprends qu’il est très bon et très polyvalent, mais nous avons deux très bons arrières gauches qui ont joué à ce poste toute la saison.”

Shaw a connu une saison impressionnante à Manchester United

Perry Groves a ajouté : « Que ressentiriez-vous si vous étiez Chilwell ou Shaw ?

« Vous dites : « Attendez une minute, nous sommes les deux meilleurs arrières gauches du pays, tous les deux en forme. »

« Chilwell a été exceptionnel en finale de Ligue des champions.

“Et aussi, dans la forme de l’équipe, je préfère avoir un arrière gauche gaucher moyen qu’un très bon arrière gauche droitier car ça change complètement l’angle du jeu.

Chilwell a remporté la Ligue des champions avec Chelsea mais n’a pas fait l’équipe de la journée contre la Croatie

«Quand ça sort sur le côté gauche, Trippier va toujours revenir à l’intérieur.

« Imaginez Stuart Pearce s’ils disaient : ‘Désolé Pearcey, vous ne jouez pas, Gary Stevens joue à l’arrière gauche.’

« La dynamique de l’Angleterre dans l’équipe, je ne la comprends pas. Ça, je ne peux pas comprendre, ça n’a aucun sens pour le football. »

Bent a conclu: «Je suis avec Perry, d’un point de vue footballistique, cela n’a aucun sens.

“Luke Shaw et Chilwell ont été très, très bons cette saison en jouant à l’arrière gauche.”