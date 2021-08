Jadon Sancho: Ole Gunnar Solskjaer et Harry Maguire ont leur mot à dire – Man United News And Transfer News

in

Le capitaine du club de Manchester United, Harry Maguire, et le manager, Ole Gunnar Solskjaer, ont tous deux parlé avec enthousiasme de la nouvelle signature, Jadon Sancho, lors d’entretiens avec Sky Sports avant leur match d’ouverture de la Premier League contre Leeds United samedi.

La paire a décrit ce qu’ils pensent que l’ailier international anglais de 21 ans apportera au club.

Solskjaer a mentionné que Sancho est toujours au début de sa carrière de footballeur mais qu’il est en même temps “très expérimenté, se rendant à Dortmund dès qu’il l’a fait”.

Il a poursuivi en disant que Sancho est «l’un des attaquants les plus créatifs du football européen. Il est si fluide, marque des buts, crée des buts, très excité de le voir et, espérons-le, de l’aider à développer sa carrière.

Sancho a quitté l’équipe de jeunes de Manchester City en 2017 pour rejoindre le Borussia Dortmund, et après un intérêt de longue date, Man United a retenu ses services cet été pour un montant de 72,9 millions de livres sterling.

Maguire a évoqué le long processus de négociation en disant: “Cela ressemblait un peu à mon transfert lorsque je rejoignais Manchester United, où cela ne s’est tout simplement pas produit une saison et la saison suivante, nous avons réussi à le faire passer.”

Cette frustration de transfert a été courante ces dernières années et peut indiquer un problème plus profond, bien qu’ayant récemment nommé le directeur du football, John Murtough, les fans espèrent que United pourra être plus efficace à l’avenir.

Maguire s’est ensuite concentré sur les points positifs avec Sancho, déclarant: «C’est un talent exceptionnel. Évidemment, c’est le type de joueur, avec la confiance qu’il a, qu’il peut être une vraie star pour ce club, et j’ai l’impression qu’à l’avenir, dans le succès que nous avons, il va avoir un grand rôle à jouer.”

La dernière saison de Sancho à Dortmund a commencé lentement et a peut-être été affectée par un transfert à Manchester qui n’a pas eu lieu malgré les négociations.

Même si ce démarrage lent était le cas, il a quand même réussi à accumuler 8 buts et 11 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga.

Sancho peut encore mettre un certain temps à s’installer dans l’intensité de la Premier League et les fans doivent être patients, mais une fois qu’il aura cliqué, United devrait avoir un talent brillant à ses côtés.

Solskjaer a montré qu’il soutient les jeunes joueurs et aime utiliser un front offensif fluide et si United veut sérieusement pousser l’argenterie, Sancho apparaîtra probablement sur toute cette ligne de front avec un impact.