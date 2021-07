Jadon Sancho, Phil Foden, Mason Mount et Jack Grealish se préparent pour la demi-finale de l’Euro 2020 alors que Jose Mourinho pense que deux positions sont à gagner contre le Danemark

Deux positions dans le onze de départ de l’Angleterre sont à gagner mercredi soir contre le Danemark à Wembley.

C’est selon Jose Mourinho, qui a dirigé l’excellente victoire 4-0 des Trois Lions contre l’Ukraine en quart de finale de l’Euro 2020.

.

La victoire de l’Angleterre sur l’Ukraine a encore plus éveillé les supporters quant à leurs chances à l’Euro 2020

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a des décisions difficiles à prendre pour l’affrontement, alors qu’il devra également garder à l’esprit que les Danois jouent également une ligne de fond à trois.

Cela signifie qu’il pourrait échanger des formations, comme il l’a fait avec beaucoup de succès contre l’Allemagne, ou simplement faire pivoter certains des joueurs qui ont commencé à se défouler contre l’Ukraine.

Le patron de la Roma, Mourinho, qui travaille pour talkSPORT pendant le tournoi en tant qu’analyste, a déclaré que Luke Shaw figurait parmi les premiers noms sur la feuille d’équipe pour la demi-finale contre le Danemark, avec Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, plus le central partenariat de milieu de terrain de Declan Rice et Kalvin Phillips.

Cependant, c’est en attaque qu’il y a des points d’interrogation dus à l’affichage de Jadon Sancho.

.

Southgate a une grande décision entre les mains pour mercredi

“[Raheem] Sterling et [Harry] Kane est clair [choices for the starting XI], et il y a deux endroits qui, à mon avis, sont ouverts où les options sont différentes », a déclaré Mourinho à talkSPORT.

« Sancho a bien joué, [Phil] Foden a commencé le tournoi, de même avec [Mason] Mount, alors que Grealish a l’air de ne pas être le joueur préféré de Gareth [Southgate] mais à chaque minute où il est sur le terrain, il le fait bien.

“Il y a beaucoup d’options pour ces deux endroits, mais je pense que jouer à Wembley, en Angleterre, sera solide comme toujours, mais vous devez essayer de gagner le match dès qu’ils le peuvent et je ne pense pas qu’ils aient besoin de jouer avec un retour à trois comme ils l’ont fait contre l’Allemagne.

Mourinho se méfie cependant d’une équipe danoise qui va de mieux en mieux.

parlerSPORT

Mourinho a donné à talkSPORT son point de vue sur l’Angleterre à travers l’Euro 2020

« Le Danemark est solide. Ils ont également trouvé un moyen de jouer différent de la façon dont ils ont commencé », a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Ils ont commencé bien sûr avec Christian Eriksen en tant que n ° 10 et avec un dos quatre. Ils jouent maintenant à trois derrière, une équipe solide, de bons joueurs évoluant dans les meilleures ligues avec beaucoup d’expérience.

« Ils sont très positifs malgré ce qui est arrivé à Christian et il semble qu’ils soient émotionnellement forts.

“Je pense que ce sera bien sûr un match difficile pour l’Angleterre malgré le fait que l’Angleterre joue bien et soit à domicile.”