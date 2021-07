Jadon Sancho pourrait enlever le maillot n ° 7 « maudit » d’Edinson Cavani et imiter Cristiano Ronaldo à Manchester United

in

Jadon Sancho semble destiné à porter le maillot n°7 à Manchester United, mais seulement si Edinson Cavani le lui permet.

L’ailier du Borussia Dortmund et de l’Angleterre est sur le point de sceller un transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford après avoir terminé son examen médical.

Sancho et le maillot n°7 à Manchester United ont du sens

Sancho a enfilé le maillot n ° 7 pendant son séjour à Dortmund, qui a marqué 50 buts en 104 matchs – un décompte impressionnant étant donné qu’il n’a que 21 ans.

Et c’est similaire à un autre joueur qui portait le maillot n°7 à Manchester United… Cristiano Ronaldo.

Avant l’âge de 22 ans, Ronaldo a marqué 62 buts pour le club et le pays alors qu’il illuminait Old Trafford au cours de son séjour de six ans.

Malgré ces signes prometteurs, les fans de Manchester United seront bien conscients du maillot « maudit » n ° 7 depuis que Ronaldo a rejoint le Real Madrid pour un montant record de 80 millions de livres sterling en 2009.

Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay et Alexis Sanchez ont marqué un total combiné de 14 buts tout en portant le numéro emblématique.

Ronaldo a prospéré en portant le maillot n ° 7 pour Man United

Cependant, alors qu’il semblait que la “malédiction” ne finirait jamais, Cavani a basculé à Manchester l’année dernière.

En signant un contrat d’un an à l’âge de 33 ans, une partie des fans était sceptique quant à la façon dont il s’adapterait à la vie en Angleterre.

Néanmoins, l’attaquant a dépassé toutes les attentes en terminant sa première saison avec 17 buts en 39 matches.

Et la forme impressionnante de Cavani s’est produite tout en portant le maillot n°7 !

Alors, la « malédiction » est-elle enfin terminée ?

Cavani a signé une prolongation de contrat d’un an en mai et aura naturellement les premiers coups sur le maillot n ° 7.

Cavani a été un énorme succès lors de sa première saison à Old Trafford

Il a été un joueur d’équipe sur le terrain pour United, mais ce serait un acte extraordinaire d’altruisme si Cavani abandonnait son numéro pour Sancho.

En règle générale, le maillot n ° 7 est porté par les ailiers, pas par les attaquants, et si Sancho peut avoir un impact similaire à celui de Ronaldo à Old Trafford, les fans de United vont se régaler.

L’attaquant de 36 ans a marqué 117 buts pour United et remporté trois titres de Premier League, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et la Ligue des champions lors d’un passage chargé de trophées.

Sancho a déjà goûté au succès puisque Dortmund a remporté la Coupe d’Allemagne la saison dernière, il apportera donc une mentalité de gagnant à United, qui n’a pas levé d’argent depuis 2017.

Oui, ce n’est qu’un numéro sur le dos d’une chemise, mais voir Sancho avec la chemise n°7 est juste.