Jadon Sancho poursuit le dernier, les chances de Sergio Ramos et Pau Torres lié à un changement de 51 millions de livres sterling

in

Manchester United a besoin d’une grande fenêtre de transfert s’il veut affronter ses rivaux Man City pour le titre de Premier League la saison prochaine.

Les Red Devils ont de grands projets sur le marché avec Ole Gunnar Solskjaer désireux d’ajouter un défenseur central et un peu plus de puissance de feu en attaque avant la campagne 2021/22.

.

Solskjaer doit avoir un grand été ou United n’a aucune chance de rivaliser avec City le prochain mandat

Cela fait quatre ans que United n’a pas remporté l’argenterie pour la dernière fois et la patience des fidèles d’Old Trafford s’épuise.

Ils ont réussi à terminer deuxième la saison dernière, mais ils avaient 12 points de retard sur l’équipe de City de Pep Guardiola et ont perdu la finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Mais avec qui United a-t-il été lié et quelles sont les dernières nouvelles sur la poursuite de leurs objectifs ? talkSPORT.com rassemble tous les potins.

Pau Torres (Villarreal)

United a été témoin de la qualité du défenseur central lors de sa défaite en finale de la Ligue Europa.

L’Espagnol, cependant, a récemment insisté sur le fait qu’il était uniquement concentré sur son maintien dans son club actuel.

Interrogé par Goal sur les spéculations, le joueur de 24 ans a déclaré : « J’ai un contrat à Villarreal, je viens de remporter le premier titre du club, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions et c’est quelque chose qui m’excite beaucoup.

.

Torres était l’ennemi juré de United en finale de la Ligue Europa lorsque Villarreal a triomphé

«Maintenant, je me concentre sur l’Euro. Ensuite, la Super Coupe et de belles choses viendront, donc je suis totalement calme.

Malgré ses commentaires, on croit de plus en plus que les Red Devils pourraient conclure un accord pour environ 51 millions de livres sterling.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Le défenseur vétéran est en demande après que le Real Madrid a annoncé son départ la semaine dernière.

Il a remporté cinq titres de Liga, quatre couronnes de Ligue des champions ainsi que la Copa Del Rey à deux reprises, récoltant 22 honneurs majeurs au total.

Il est entendu qu’il préférerait un déménagement à United plutôt qu’à Man City, qui a également été lié à sa signature.

Mais le Paris Saint-Germain est aussi en lice pour le décrocher.

GETTY

Ramos fera ses adieux au Real cet été

Jamie O’Hara pense que Ramos serait une signature « idéale » pour Manchester United et a dit à Ole Gunnar Solskjaer qu’il devrait tout faire pour signer le vétéran défenseur.

L’expert de talkSPORT pense que le joueur de 35 ans pourrait avoir un effet similaire à Old Trafford à celui que Thiago Silva a eu à Chelsea, le Brésilien aidant les Blues à triompher en Ligue des champions la saison dernière.

“Si je suis Ole Gunnar Solskjaer, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour l’amener au club de football – même si c’est pour une saison”, a déclaré O’Hara au talkSPORT Breakfast.

«C’est un demi-centre de classe mondiale, un joueur incroyable. Il est ce dont je pense qu’ils ont besoin. Oui, il a 35 ans, mais il est aussi en forme qu’un violon.

«Je sais qu’il a eu quelques blessures la saison dernière, mais quel joueur pour essayer d’arriver dans votre club.

« Il a tout gagné et tout fait. Je pense qu’il pourrait être génial pour Man United, vraiment.

.

Ramos pourrait-il enfin achever un déménagement à Manchester United après avoir été lié à eux pendant une grande partie de sa carrière?

Raphaël Varane (Real Madrid)

La star du Real Madrid et de la France pourrait être l’homme à associer Harry Maguire en défense et annoncer une nouvelle ère de domination à United.

Il a passé dix saisons en Espagne mais a apparemment été frustré que les chefs de Los Blancos n’aient pas accordé la priorité à un nouvel accord pour lui.

Au lieu de cela, ils ont ouvert des pourparlers avec Luka Modric, Lucas Vazquez et Sergio Ramos avant lui, ce dernier ayant choisi de quitter le Bernabeu cet été.

.

Varane est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde – mais il serait mécontent du Real Madrid

Maintenant, on dit que Varane est au point mort sur une prolongation de deux ans et n’a que 12 mois pour s’acquitter de son contrat actuel.

Il a été lié à un transfert à United et au PSG – ce serait certainement une déclaration des Red Devils qui a obtenu cette signature.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Cette saga continue de rouler.

C’est le secret le moins bien gardé du football que Sancho est la principale cible de United cet été.

L’as du Borussia Dortmund est électrique pour le club allemand depuis qu’il a quitté l’académie de Man City en 2017.

.

Sancho est en service en Angleterre pour le moment mais n’a pas encore joué lors de l’Euro 2020

talkSPORT comprend que le club allemand a fixé aux Red Devils un prix demandé «à prendre ou à laisser» de 77 millions de livres sterling plus les ajouts.

Le joueur de 21 ans a à peine été incapable de montrer ses talents à l’Euro 2020.

Il n’était pas dans l’équipe pour affronter la Croatie, il n’a pas quitté le banc contre l’Écosse, mais a émergé pendant six minutes lors de la victoire contre la République tchèque.

L’attaquant a 50 buts et 64 passes décisives en 137 apparitions pour Dortmund et la saison dernière, il a marqué 16 buts et fourni 20 passes décisives dans toutes les compétitions.