Jadon Sancho prêt à atteindre le sommet avec Manchester United – Man United News And Transfer News

Jadon Sancho a levé le voile sur sa première semaine d’entraînement à Manchester United dans une interview avec l’ancien as des Reds, Rio Ferdinand.

L’ailier passionnant a fait son changement tant attendu du Borussia Dortmund au début de l’été et révèle qu’il s’installe rapidement dans sa nouvelle maison.

Au cours de son voyage à United jusqu’à présent, il a déclaré à Ferdinand: “C’est vraiment agréable. J’attendais ce déménagement depuis longtemps. Je suis juste content que ce soit fini maintenant et que je puisse me préparer à commencer la saison contre Leeds. Je bourdonne.

Dans des commentaires qui augmenteront sûrement le niveau d’excitation des fans de United, il dit qu’il y a déjà des signes d’une relation florissante avec Bruno Fernandes.

«Aujourd’hui, nous (Bruno) étions dans la même équipe et nous nous sommes très bien liés. Lui et moi aimons gagner, donc je suis content (que nous) ayons le même état d’esprit, car c’est nécessaire, surtout dans une grande équipe comme celle-ci.

« Si vous voulez gagner des choses, vous devez apprendre à gagner à l’entraînement et en matchs. C’est important.”

Cependant, Fernandes n’est pas la seule star de United à avoir attiré l’attention du joueur de 21 ans.

Après avoir regardé les matchs du club la saison dernière, il a hâte de commencer avec toute l’équipe première.

« Il y a beaucoup de joueurs… c’est une excellente équipe… J’ai regardé certains matchs la saison dernière. L’attaque est très bonne et en faire partie maintenant va être fou.

“Je vois ce que fait Bruno, Marcus, Greenwood et Cavani, donc faire partie de cela et ajouter plus de buts et de passes décisives… va être excitant.”

Bien qu’il embrasse ses racines en tant que footballeur de rue à la Rooney, il est déterminé à continuer d’ajouter des facettes supplémentaires à son jeu déjà vaste.

«Je ne veux pas du tout changer mon football. Si je continue à m’améliorer à l’entraînement et à travailler sur des choses individuelles, je peux améliorer mon jeu… Je suis sûr que je vais bien faire et aller loin pour l’équipe.

Enfin, l’homme de 73 millions de livres sterling de United parle de sa forme physique avant le match d’ouverture de United contre Leeds et de sa soif de percer dans l’élite du football.

« Je me sens prêt. Aujourd’hui, à l’entraînement, je me sentais bien et j’espère pouvoir me familiariser avec le jeu samedi.

«Je ne suis pas encore à ce niveau (Messi, Neymar et Mbappe) mais je peux y arriver. C’est une bonne compétition et chaque jeune joueur devrait essayer de gros matchs comme celui-là (PSG).

« Si jamais nous les affrontions… je serais en pleine effervescence et prêt à partir.