Jadon Sancho recherché par quatre clubs et “ sera autorisé à partir ”, mais Erling Haaland obtient un prix de 150 millions de livres sterling, le Borussia Dortmund étant déterminé à garder l’objectif de Manchester United

Jadon Sancho suscite un vif intérêt de la part de quatre grands clubs cet été et l’international anglais pourrait être autorisé à partir par le Borussia Dortmund, selon les rapports.

Manchester United a eu un nouvel espoir de signer enfin l’ailier de 21 ans, mais Dortmund est déterminé à garder Erling Haaland en demande et il y a aussi une mise à jour sur l’avenir de Paul Pogba à Old Trafford.

. ou concédants de licence

Sancho est constamment lié à un retour en Premier League après avoir quitté Man City en 2017

Dortmund a l’habitude de vendre ses jeunes pour un bénéfice majeur et, avec le doute sur la Ligue des champions, ils pourraient être forcés de renvoyer à nouveau leurs meilleurs joueurs.

United conserve un vif intérêt pour Sancho et il a été largement rapporté que l’équipe de Premier League relancerait sa poursuite à l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été.

United a tenté mais n’a finalement pas réussi à signer la starlette anglaise l’été dernier, les négociations ayant échoué après qu’ils n’aient pas atteint le prix énorme de 108 millions de livres sterling de Dortmund, la Bundesliga refusant de bouger.

Cependant, Sancho pourrait désormais être disponible pour seulement 80 millions de livres sterling, selon Sky Sports News.

Et le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a déclaré que l’ailier serait autorisé à partir en vertu d’un “ gentleman’s agreement ” et à condition que “ certaines conditions soient remplies ”.

.

Sancho a failli rejoindre Manchester United l’été dernier

Sancho était en forme après un début de saison instable, totalisant 12 buts et 18 passes décisives en 34 matchs pour Dortmund,

Avec les meilleurs clubs du monde entier soucieux de la signature de l’ancien homme de Manchester City, il aura une grande décision entre ses mains.

La préférence de l’international anglais pour jouer en Ligue des champions la saison prochaine pourrait ajouter plus de pression pour une vente, alors que les Noirs et les Jaunes occupent actuellement la cinquième place de la Bundesliga.

Haaland est un autre jeune très convoité face à Dortmund qui pourrait quitter le club cet été, avec une foule des clubs les plus riches du monde faisant la queue pour le signer.

.

Haaland aura sa sélection des meilleurs clubs européens à rejoindre

L’international norvégien a mis le feu à la Bundesliga depuis son arrivée en 2020, avec un retour de 37 buts et 11 passes décisives en 38 apparitions cette saison.

Le Real Madrid, Barcelone, Man United, Man City et Chelsea seront tous en guerre pour obtenir un transfert, mais Dortmund pense qu’ils sont en position de force et ont giflé un prix énorme de 150 millions de livres sterling sur leur homme vedette, selon le rapport.

Le BVB aurait dit à Haaland et à son agent Mino Raiola qu’ils “ ne seraient pas intimidés pour vendre ”, même s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions.

La machine à buts a une clause de libération de 75 millions d’euros qui sera activée en juillet 2022, mais avec les meilleurs clubs à la recherche de ses talents, on pense qu’ils n’attendront pas.

Pendant ce temps, il y a une mise à jour sur un autre des grands joueurs de Raiola, avec des rapports que United n’a pas encore ouvert de pourparlers avec Paul Pogba.

.

Pogba est sous contrat chez Man United jusqu’en juin 2022

Pogba a régulièrement été lié à un départ d’Old Trafford et il approche de la dernière année de son contrat avec les Red Devils.

Cependant, on prétend qu’un déménagement cet été est maintenant improbable car il est installé à United sous Ole Gunnar Solskjaer.

Après avoir affirmé que l’international français était malheureux en décembre, le milieu de terrain a changé d’avis et profite de la vie à Old Trafford.

Et Solskjaer sera désireux de faire trier l’avenir de l’un de ses joueurs clés dès que possible – Pogba est parti avec un transfert gratuit avant et dans seulement sept mois, il serait éligible à signer un accord de pré-contrat avec un club étranger.

NOUVELLES

Wilshere dit qu’Arsenal est difficile à regarder, Solskjaer en colère contre les matches, Ashley passe à l’action

Puissance

Steven Gerrard “ m’a rendu nerveux ”, révèle l’ancien coéquipier de Liverpool

tous les changements

“ Les bons gens d’Arsenal lâchent prise ” – L’implication de Henry et Bergkamp dans la prise de contrôle est soutenue

il est temps d’y aller

Un fan d’Arsenal veut qu’Arteta disparaisse et que la légende soit amenée pour le reste de la saison

Expliqué

West Ham et Leicester évitent le chagrin européen alors qu’Arsenal est éliminé

accablant

Arsenal qualifié de “ pathétique ” après la sortie de l’UEL alors qu’Arteta est incliné pour le sac