Jadon Sancho riposte contre les abus racistes en ligne et déclare que «la haine ne gagnera jamais» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Dans une publication Instagram à ses 6,4 millions de followers, l’ailier du Borussia Dortmund a déclaré: “Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu les abus raciaux que moi et mes frères Marcus et Bukayo avons subis après le match, mais malheureusement ce n’est rien Nouveau”. Le joueur de 21 ans a ajouté : « En tant que société, nous devons faire mieux et demander des comptes à ces personnes.

“La haine ne gagnera jamais.”

Sancho, qui rejoindra Manchester United cet été dans le cadre d’un transfert de 73 millions de livres sterling, a salué les réalisations de l’équipe de Gareth Southgate.

Il a déclaré: «Je suis fier de cette équipe d’Angleterre et de la façon dont nous avons uni toute la nation au cours de 18 mois difficiles pour tant de gens.

“Ce fut un honneur de toujours représenter l’Angleterre et de porter le maillot des Trois Lions, et je ne doute pas que nous reviendrons encore plus forts.”

Le message a été chaleureusement accueilli par les partisans de Sancho.

Un utilisateur d’Instagram a répondu: “Gardez le menton, faites la fierté de tout le pays”.

Marcus Rashford a déclaré en réponse aux abus sur les réseaux sociaux : “Je ne m’excuserai jamais pour qui je suis.”

Il a dit qu’il avait été « submergé » de messages de soutien laissés sur une fresque vandalisée de l’attaquant de Manchester United.

LIRE LA SUITE: PMQ LIVE: Boris fait face à un contrecoup après que les députés conservateurs aient humilié les footballeurs

Le chef de l’opposition a accusé Johnson d’avoir donné le “feu vert” au racisme et d’avoir attisé une “guerre des cultures” sur la décision prise par l’équipe de Southgate de se mettre à genoux avant leurs matches de l’Euro 2020.

Le Premier ministre a rencontré mardi des représentants de grandes sociétés de médias sociaux, dont Instagram et Twitter, pour discuter de la manière de lutter contre les abus sur leurs plateformes.

Johnson a déclaré qu’il ” leur avait clairement indiqué que nous légiférerions pour résoudre ce problème dans le projet de loi sur les méfaits en ligne ” et a suggéré qu’ils pourraient faire face à des amendes pouvant atteindre 10% de leurs revenus mondiaux s’ils ne parviennent pas à éliminer la haine et le racisme de leur plates-formes.