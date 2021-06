Jadon Sancho s’engage à rejoindre Declan Rice pour essayer sa toute première bière – si sa mère le lui permet

in

Jadon Sancho rejoindra Declan Rice pour boire sa première bière si l’Angleterre profite d’un été réussi… à condition qu’il obtienne le sceau d’approbation de sa mère !

La jeune équipe de Gareth Southgate contraste fortement avec la récolte de Terry Venables à l’Euro ’96, qui a gagné en notoriété pour ses escapades avant le tournoi.

.

Jadon Sancho espère jouer pour les Three Lions cet été

Declan Rice a admis plus tôt cette semaine qu’il n’avait même jamais goûté une goutte de bière blonde – au grand dégoût d’Alan Brazil – mais qu’il en essayera une si l’Angleterre remporte l’Euro.

Et Sancho a plaisanté à talkSPORT, il fera de même, s’il peut obtenir la permission, bien sûr.

“Je pense que je vais le rejoindre”, a déclaré Sancho à talkSPORT lorsqu’on lui a posé des questions sur la déclaration de Rice. « Je n’ai jamais bu de bière !

«Je ne suis pas vraiment un gros buveur, donc je ne sais pas à ce sujet.

« Je dois demander à ma mère si j’y suis autorisé ! »

L’ailier du Borussia Dortmund est détendu avant l’Euro et se sent en forme et frais après avoir récupéré d’une blessure musculaire qu’il a contractée en mars, qui l’a vu rater les affrontements en quart de finale de la Ligue des champions avec l’ancien club de Manchester City.

À l’époque, les hommes d’Erdin Terzic n’avaient plus que six matchs à jouer et avaient du mal à se qualifier pour la compétition d’élite européenne – jusqu’au retour de Sancho.

Le joueur de 21 ans a marqué quatre buts, obtenu deux passes décisives et deux récompenses d’Homme du match alors que le BVB a terminé troisième de la Bundesliga et a battu le RB Leipzig 4-1 pour remporter la Coupe d’Allemagne.

.

Sancho est revenu pour aider le Borussia Dortmund à terminer troisième et à soulever le Pokal

Son retour à la forme et à la forme physique aura également placé un assez grand sourire sur le visage de Gareth Southgate avant le début du Championnat d’Europe.

Alors que la Croatie se profile dimanche lors du match d’ouverture du Groupe D de l’Angleterre à Wembley, Sancho savait qu’il devait travailler pour revenir à son meilleur niveau.

“Pour être juste, quand je me suis blessé, j’ai été déçu parce que j’étais en si grande forme”, a-t-il déclaré à Faye Carruthers de talkSPORT.

« Mais je savais que je devais revenir encore plus fort et évidemment, c’est ce que j’ai fait aussi dans ma récupération.

«Je me concentrais donc sur moi-même, j’étais au gymnase et je travaillais sur quelques choses sur lesquelles je devais travailler.

«Je suis revenu encore plus fort, nous faisant passer. Je pense que nous étions à peu près sixième ou septième du championnat et nous devions nous qualifier pour la Ligue des champions.

“Nous avions donc des objectifs, en particulier pour gagner le Pokal, je suis heureux d’être revenu et d’avoir soulevé l’équipe avec une certaine motivation et quelques buts et passes décisives.”

