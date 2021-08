Jadon Sancho sur le banc pour le premier match de la saison de Manchester United en Premier League alors que Leeds signant Junior Firpo attend également ses débuts

Jadon Sancho commence sa carrière à Manchester United sur le banc alors qu’il débute sa saison contre Leeds United à Old Trafford.

Le nouveau numéro 25 de United s’entraîne avec sa nouvelle équipe depuis quelques semaines, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer lui fera attendre l’occasion de faire sa révérence devant ses nouveaux supporters.

.

Sancho est sur le banc pour le match d’ouverture de la saison de United

Bien que cela ait peut-être pris 12 mois de trop après son nouveau et ancien club, le Borussia Dortmund n’a pas pu conclure d’accord l’été dernier, il a finalement eu lieu cette fois-ci.

L’homme de 73 millions de livres sterling a finalement obtenu son retour en Angleterre où tout le monde attend avec impatience ce que ce joueur passionnant offrira.

S’adressant à l’ancienne légende unie Rio Ferdinand pour BT Sport, Sancho a déclaré: “J’attends depuis longtemps que ce mouvement se produise, donc je suis heureux que ce soit terminé maintenant et que je puisse me préparer à commencer la saison contre Leeds. Je bourdonne.

« Je me sens prêt, dit-il. “Aujourd’hui, à l’entraînement, je me sentais bien et j’espère pouvoir me familiariser avec le jeu samedi.”

Mason Greenwood dirigera l’attaque de United à Old Trafford, avec Bruno Fernandes, Paul Pogba et Daniel James le soutenant.

David De Gea est dans le but des Red Devils contre une équipe de Leeds qui a nommé le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips et le nouveau garçon Junior Firpo parmi leurs remplaçants.

Sancho (à gauche) et Junior Firpo (à droite) ont été nommés sur le banc

La composition de Manchester United

David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire (C), Victor Lindelof, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood

Suppléants : Juan Mata, Antony Martial, Andreas Pereira, Diogo Dalot, Tom Heaton, Jadon Sancho, Nemanja Matic, Brandon Williams, Donny Van de Beek

Leeds United s’aligne

Illan Meslier, Luke Ayling (C), Robin Koch, Liam Cooper, Patrick Bamford, Raphinha, Stuart Dallas, Rodrigo, Pascal Struijk, Jack Harrison, Mateusz Klich

Suppléants : Junior Firpo, Adam Forshaw, Tyler Roberts, Kristoffer Klaesson, Helder Costa, Kalvin Phillips, Crysencio Summerville, Sam Greenwood, Jamie Shackleton