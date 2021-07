Jadon Sancho “ termine l’examen médical de Manchester United ” avec le club préparant une annonce dans un nouveau kit après que le Borussia Dortmund a approuvé le transfert de 73 millions de livres sterling

in

Manchester United se prépare à dévoiler Jadon Sancho comme sa toute nouvelle signature après que la star anglaise a terminé son examen médical au club.

Des rapports affirment que Sancho sera annoncé alors que le club de Premier League lancera son tout nouveau kit, avec son transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford sur le point d’être terminé.

Sancho sera un joueur de Man United la saison prochaine

United a déjà confirmé qu’ils étaient parvenus à un accord sur un accord pour l’ailier du Borussia Dortmund.

Maintenant, le journaliste de football européen et initié des transferts Fabrizio Romano dit que tous les documents nécessaires au transfert ont été signés par les deux clubs.

Le déménagement de Sancho à United devait s’achever après l’Euro 2020, et il semble qu’une annonce officielle pourrait être faite dans les prochains jours après que le joueur de 21 ans aurait terminé son examen médical.

On prétend que son transfert sera d’environ 73 millions de livres sterling, mais Romano a précédemment affirmé que les frais pourraient atteindre 90 millions d’euros plus les ajouts – ce qui le rapprocherait de la barre des 80 millions de livres sterling.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

