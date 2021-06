Jadon Sancho, une question culturelle

20/06/2021 à 14h25 CEST

Lorsque Jack Grealish est sorti sur les tableaux d’affichage vidéo de Wembley, attachant ses bottes pour sortir s’échauffer, tout Wembley a éclaté en cris. Ils voulaient que son départ débloque le match contre l’Ecosse, alors qu’à ses côtés Jadon sancho Il a ajouté son deuxième match de l’Eurocopa sans jouer une seule minute.

180 minutes pour l’Angleterre dans le tournoi, zéro pour Sancho, qui est même tombé hors de l’appel contre la Croatie lors du match d’ouverture. Problème physique ? Non. Problème avec porte sud? Soit. Il semble juste Sancho est moins adapté au récit anglais que Grealish.

Une question de culture et d’attachement. Sancho joue en dehors de l’Angleterre. Rares sont ceux qui ont osé franchir ce pas. Moins ceux qui l’ont fait avec succès. Et encore moins ceux qui vont à l’Euro avec l’Angleterre. De la liste des 26, seulement Sancho Oui Kieran Trippier ils jouent au large des îles. La seconde est plus facile, puisque son explosion en tant que footballeur s’est produite à Tottenham Hotspur, tandis que Sancho a quitté Manchester City à l’âge de 17 ans et n’a jamais fait ses débuts en Premier ministre.

Autant ses statistiques en Bundesliga sont sublimes pour un garçon de 21 ans (16 buts et 20 passes décisives avec le Borussia Dortmund), autant son impact n’a pas eu le même impact sur le supporter anglais que celui d’un Jack grealish représentant de la classe ouvrière et symbole d’une équipe de mi-table. Le capitaine des méchants, avec ses traits bas-moyens et ses protège-tibias de garçon, est le genre de joueur qu’ils soupirent dans la perfide Albion. Élégant, créatif et fidèle à un club.

L’été dernier, son départ dans une équipe plus importante était considéré comme acquis, mais Grealish renouvelé par Aston Villa. Sancho, cependant, contrairement à son partenaire à la filiale Phil Foden, il a préféré trouver une place à l’extérieur plutôt que de se faire une place à Manchester City.

Même pas porte sud a une explication claire pour définir l’absence de Sancho dans une équipe qui a souffert contre la Croatie et contre l’Ecosse pour exploiter sa puissance au-dessus.

“Nous avons de nombreuses options et de nombreux joueurs sont des jeunes qui en sont à leur premier grand tournoi. De la part du personnel d’entraîneurs, nous sommes réalistes dans nos attentes à leur égard. Jadon c’est là. Il s’est bien entraîné ces derniers jours et bien sûr, nous le prenons en compte dans ces options et lorsque des décisions doivent être prises », a déclaré l’entraîneur anglais.

Ni Manchester United, son grand persécuteur, n’est capable de franchir la dernière étape pour le signer. Bien qu’ayant dépensé il n’y a pas si longtemps 80 millions en Harry maguire, United n’avait déjà pas pu le signer l’été dernier et il est désormais engagé dans une négociation avec le Borussia, qui en demande près de 100 millions, alors que les Glazers ne dépassent pas les 80.

Avec 21 ans, des chiffres à deux chiffres dans le championnat allemand et plusieurs campagnes déjà dans l’élite, Sancho Il lancerait presque n’importe quelle équipe d’Eurocup, mais en Angleterre, les caméras et les applaudissements des fans vont pour un Grealish Il a une meilleure affiche car il s’exhibe dans le championnat que voient les Anglais, la Premier League.